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TOBB Emeklileri'nden destek çağrısı

TOBB Emeklileri kaybettiği haklarını yeniden kazanmak için TOBBEMEKDER çatısı altında biraraya geldi Emekliler, ödedikleri primlerin karşılığı olarak yüksek standartta maaş, sağlıkta sahip oldukları hakların yeniden kazanımı ve iade-i itibar talebinde bulunuyor

GÜNDEM 09.05.2024, 10:29
TOBB Emeklileri'nden destek çağrısı

TOBB Emeklileri kaybettiği haklarını yeniden kazanmak için TOBBEMEKDER çatısı altında biraraya geldi. Emekliler, ödedikleri primlerin karşılığı olarak yüksek standartta maaş, sağlıkta sahip oldukları hakların yeniden kazanımı ve iade-i itibar talebinde bulunuyor.ANKARA (İGFA) - 2023 yılında kurulan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Emekli Sandığı (TOBBES) emeklilerini tek çatı altında birleştirmeyi, üyelerinin yasal haklarını korumayı ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan TOBB Emeklileri Derneği (TOBBEMEKDER) ilk genel kurul toplantısı sonrasında çalışmalarına hız verdi.

28 Nisan 2024 tarihinde yapılan ilk genel kurul toplantısının akabinde Mustafa Faruk Altun başkanlığında toplanan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Buna göre Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Faruk Altun, Başkan Yardımcısı Sedat Mümtaz Gedikoğlu, Sayman Ezgi Yılmaz Guha ve Genel Sekreter Orkun Özbek oldu. Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kurulu üyeliklerine de Hatice Erşen, Muazzez Özbek, Hayriye Demiroğlu, Nermin Demirtaş ve Mehmet İhsan Karakadıoğlu getirildi.

HAK KAYIPLARIMIZ ÇOK

TOBBEMEKDER Başkanı Altun, görev dağılımı sonrasında bir açıklama yaparak, TOBB Emekli Derneği ve TOBB Yönetimi'ne destek çağrısı yaptı. TOBB emeklileri, onların bakmakla yükümlü oldukları kişiler ve/veya çalışmakta olan mensupların her türlü hak ve yardımlardan günün ekonomik şartlarına uygun olarak faydalanmaları için dayanışma içinde olunması için dernek kurduklarını hatırlatan Dernek Başkanı Altun, “Gelinen süreçte, TOBB tarafından kurulan sosyal güvenlik sistemimiz TOBBES'in yaşadığı finansal sıkıntılar ve uygulamada yaşanan sorunların zamanla ciddiyet kazanması dolayısıyla özellikle emeklilerimiz maaş, sosyal ve sağlık haklarında önemli gerilemelere ve hak kayıplarına uğramıştır. TOBB Camiası'nın belkemiğini oluşturan çalışanların sahip olduğu saygınlığın emeklilik dönemlerinde de devam etmesi için camiamıza yakışır bir sosyal güvenlik sisteminin yeniden inşaası için TOBB ve TOBBES Yönetimi'nin vereceği desteğe ihtiyacımız var. Yeni dönemde sorunları ele alırken birinci önceliğimiz sağlıkla ilgili yaşanan sıkıntılardır. Kuruluştan itibaren gelen sağlık haklarımıza bir an evvel yeniden ulaşmayı umuyoruz” diye konuştu.

Derneğin kuruluş sürecinde TOBB ve TOBBES Yönetimlerine ziyarette bulunduklarını ve sorunları birer raporla ilettiklerini belirten Dernek Başkanı Mustafa Faruk Altun, açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye'nin her şehrinden toplam 6 bin emekli, 6 bin aktif çalışan ve bakmakla yükümlü olunan bin 370 kişi olmak üzere toplam 13 bin kişilik büyük bir aileyiz. Yıllar boyunca tavandan prim ödeyen çalışanlar olarak; gerek çalışma hayatımızda gerekse emekliliğimizde ödediğimiz primlerin karşılığı olarak yüksek standartta maaş alabilmeyi, sağlıkta hak kaybı olmadan sürdürülebilir ve şeffaf bir sistemi hakettiğimize inanıyoruz. Biz, arkamızda TOBB ve TOBBES gibi kurumlar olduğu için kendimizi şanslı hissediyoruz. Derneğimizi kuran ve yönetenler olarak, binlerce emeklimizin sorunlarını üst kurumlarımıza ileten ve birlikte çözümler üreten bir statüde kendimizi konumluyoruz. Derneğimizin emeklilerinin kabul edilebilir bir yaşam standardına kavuşturulması ve Emekli Sandığımız'ın da yeniden örnek bir Sandık olmasının sağlanması noktasında en önemli dayanağımız şüphesiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'dir.” 

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