Fahrettin Koca’dan müjde: Sağlık borcu affı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin liranın altında sağlık borçlarının silineceğini müjdeledi.

ANKARA (İGFA) - Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi amacının ağırlık teşkil ettiği 12 maddelik kanun teklifi, önceki gece Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık borçları nedeniyle sağlık hizmetlerinden faydalanamayanlara af getirildiğini söyledi. Bakan Koca, 10 bin liranın altında olan borçların silineceğini, bu kişilerin sağlık hizmetlerinden yeniden faydalanabileceğini duyurdu.

Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı hastanelerinden sağlık hizmeti almış olup pirim borcu gibi nedenlerle hastane gideri karşılanmayanların 10 bin liranın altında olan borçları terkin edildi (silindi)" notunu paylaştı.