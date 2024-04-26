Milas'ta bulunan para sahibine teslim edildi

Milas Belediyesi personelleri tarafından bulunan para, sahibinin belirlenmesinin ardından teslim edildi.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası çözüm masası personeli tarafından toplu halde bulunan 4 bin TL tutarındaki para, vezne personeli tarafından kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu sahibinin tespit edilmesinin ardından vatandaşa teslim edildi.

Tahsilat Şefi Erkan İşli’den parasını teslim alan 65 yaşındaki Dilek Erdoğan vezne görevlilerine teşekkür ettikten sonra Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Topuz’a teşekkürlerini ileten Dilek Erdoğan, “Öncelikle vezne personeliniz olmak üzere tüm çalışanlarınıza yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.