Son Dakika

Çalışanlar, 2024’ün en iyilerini belirledi

GÜNDEM 26.04.2024, 16:42
Çalışanlar, 2024’ün en iyilerini belirledi

İş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda küresel otorite olan Great Place To Work® 2024 senesinin Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ Listesi’ni açıkladıİSTANBUL (İGFA) - Great Place to Work® Sertifikası sahibi işverenlerin dahil olduğu Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi açıklandı. Etkinlikte 170 organizasyon En İyi İşveren ünvanı aldılar.

Yılın En İyi İşverenleri™ Listesinde yer alan şirketlere ödülleri 25 Nisan 2024’te The Grand Tarabya Otel’de gerçekleştirilen etkinlikte takdim edildi. Bu yıl organizasyonların çalışan sayısına göre altı kategori üzerinden açıklanan listenin, 10-49 Çalışan Sayısı kategorisi, 50-99 Çalışan Sayısı Kategorisinde, 100-249 Çalışan Sayısı Kategorisinde, 250-499 Çalışan Sayısı Kategorisinde, 500-999 Çalışan Sayısı Kategorisinde ve 1.000 Üzeri Çalışan Sayısı Kategorisindeki şirketler yer aldı.

EYÜP TOPRAK: “STRESİ İYİ YÖNETEN ŞİRKETLER FARK YARATTI”

Ödül töreninde bu yılki sonuçları değerlendiren Great Place To Work® CEO’su Eyüp Toprak: “Great Place To Work Türkiye olarak 12. yılımızı geride bırakıyoruz. Her yıl global çapta sahip olduğumuz kurum kültürü ve çalışan deneyimi uzmanlığı ile organizasyonların sürdürülebilir başarısı için çok değerli iç görüler ortaya koyuyoruz. Bu yıl Türkiye’de çok zor bir yılı geride bıraktık. Seçim, hiper enflasyon, genel umutsuzluk hali gibi sebeplere bağlı olarak bir önceki seneye göre genel güven endeksinde dört puan gerileme gözlemliyoruz. Yani en iyi işverenlerde de standart şirketlerde de çalışanlar yüksek stres seviyesine sahip. Tek fark, en iyi işverenler bu stresli durumu inovatif yaklaşımlarla, etkin liderlik uygulamalarıyla, açık iletişimle ve refah programlarıyla yönetmeyi başardı. Yani bu yılki gibi kriz dönemlerinde, çalışanlarına güvence altında hissettirmeyi başaran şirketler, bu krizi daha başarılı yönettiler.” dedi.

Toprak raporun çarpıcı sonuçlarına ilişkin ise şunları belirtti: “Bu yıl gerçekleştirdiğimiz analizlerin en şaşırtıcı sonuçlarından biri de ilk beş şirkette dahi çalışanların şirketten beklentisindeki değişiklik oldu. Geçtiğimiz senelerdeki analizlerimizde çalışanlar, şirketlerinin topluma değer katmasını önemserken, bu seneki çıktılarımıza göre krize bağlı olarak iş kaybı yaşamamak için şirketin kendi konumunu, sağlamlığını korumasının daha önemli olduğunu dile getirdiler.”

EKONOMİK REFAH ÖNEMLİ AMA HARİKA İŞ YERİ ALGISINDA BELİRLEYİCİ DEĞİL

Bu yıl organizasyonların en çok zorlandıkları konulardan birinin maaş düzenlemesi olduğunu da belirten Toprak, “Şirketler maaşları arttırsa da pazardaki fiyat artışı alım gücünü düşürdü. Fakat yüksek maaş politikasına sahip olmayan şirketlerin çalışanları mutsuz demek doğru değil. En iyi işveren unvanına sahip şirketlerdeki liderler, insan odaklı tutumla, değerle, kültürle, sağladığı eğitimlerle bu olumsuz algıyı kompanse edebiliyor. Şirketler, iş-yaşam dengesine odaklanarak, sosyal yan haklarda fayda sağlayarak çalışanlarının deneyimini pozitif yönde geliştiriyorlar.” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. M.City 33 76
3. Liverpool 34 74
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. M. United 33 53
7. Newcastle 33 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 32 47
10. Bournemouth 34 45
11. Brighton 33 44
12. Wolves 34 43
13. Fulham 34 42
14. Crystal Palace 34 39
15. Brentford 34 35
16. Everton 34 33
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 34 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14