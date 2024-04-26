Son Dakika

Keten tohumunun inanılmaz faydaları...

Uzman Diyetisyen Rıdvan Arslan, keten tohumunun inanılmaz faydaları hakkında bilgiler verdi

SAĞLIK 26.04.2024, 11:45
Keten tohumunun inanılmaz faydaları...

Uzman Diyetisyen Rıdvan Arslan, keten tohumunun inanılmaz faydaları hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Keten tohumu olarak da bilinen keten tohumu, bilimsel olarak Linum usitatissimum olarak bilinen keten bitkisinin tohumu olduğuna dikkati çeken  Diyetisyen Rıdvan Arslan, keten tohumu küçük, kahverengi veya altın renkli tohumlardır ve genellikle sağlığa faydaları nedeniyle tüketildiğine dikkati çekti.

keten tohumunun diyet lifi, omega-3 yağ asitleri (alfa-linolenik asit), lignanlar ve çeşitli vitamin ve mineraller dahil olmak üzere çeşitli besinler açısından zengin olduğunu ifade eden Arslan, özellikle yüksek omega-3 yağ asidi içeriği ile bilindiği ve çok sayıda sağlık yararı ile ilişkili olduğuna vurgu yaptı. Bunlar arasında kalp hastalığı riskini azaltmak, kolesterol seviyelerini düşürmek, yüksek lif içeriği nedeniyle sindirim sağlığını iyileştirmek ve potansiyel olarak belirli kanser türlerinin riskini azaltmak yer aldığını kaydeden Arslan, "Kilo yönetimini destekleme potansiyelleri nedeniyle de popülerdirler" dedi.

Arslan, keten tohumunun inanılmaz faydalarını şöyle sıraladı:

Kalp Sağlığı: Keten tohumundaki omega-3 yağ asitleri, özellikle alfa-linolenik asit (ALA), kötü kolesterol seviyelerini düşürerek ve kan basıncını azaltarak kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca arterlerdeki iltihaplanmayı azaltmaya da yardımcı olabilirler.

Sindirim Sağlığı: Keten tohumu, sindirime yardımcı olabilecek ve düzenli bağırsak hareketlerini teşvik edebilecek çözünür ve çözünmez lif bakımından zengindir. Bu, kabızlığı önlemeye ve sağlıklı bir bağırsağı teşvik etmeye yardımcı olabilir.

Kilo Yönetimi: Keten tohumundaki lif ve sağlıklı yağlar tok ve tatmin olmuş hissetmenize yardımcı olarak genel kalori alımını azaltabilir ve kilo yönetimine yardımcı olabilir.

Kanser Önleme: Bazı çalışmalar keten tohumundaki lignanların başta meme ve prostat kanseri olmak üzere belirli kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olabileceğini düşündürmektedir. Kanser hücrelerinin büyümesini azaltmaya ve tümör oluşumunu engellemeye yardımcı olabilirler.

Kan Şekeri Kontrolü: Keten tohumu kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olabilir, bu da onları diyabetli veya diyabet geliştirme riski olan kişiler için potansiyel olarak faydalı hale getirir.

Cilt ve Saç Sağlığı: Keten tohumlarındaki sağlıklı yağlar ve antioksidanlar daha sağlıklı cilt ve saçlara katkıda bulunabilir. Kuruluğu azaltmaya ve cildinizin ve saçınızın genel görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilirler.

Kemik Sağlığı: Keten tohumu, sağlıklı kemiklerin korunması için önemli olan magnezyum ve fosfor gibi mineraller içerir. Kemik yoğunluğuna ve genel kemik sağlığına katkıda bulunabilirler.

Anti-İnflamatuar: Keten tohumlarındaki omega-3 yağ asitleri, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek ve potansiyel olarak artrit ve iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi durumlara fayda sağlayabilecek anti-enflamatuar özelliklere sahiptir.

Kolesterol Yönetimi: Keten tohumu, kalp hastalığı için bir risk faktörü olan kandaki LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. M.City 33 76
3. Liverpool 34 74
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. M. United 33 53
7. Newcastle 33 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 32 47
10. Bournemouth 34 45
11. Brighton 33 44
12. Wolves 34 43
13. Fulham 34 42
14. Crystal Palace 34 39
15. Brentford 34 35
16. Everton 34 33
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 34 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 81
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14