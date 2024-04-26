Uzman Diyetisyen Rıdvan Arslan, keten tohumunun inanılmaz faydaları hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Keten tohumu olarak da bilinen keten tohumu, bilimsel olarak Linum usitatissimum olarak bilinen keten bitkisinin tohumu olduğuna dikkati çeken Diyetisyen Rıdvan Arslan, keten tohumu küçük, kahverengi veya altın renkli tohumlardır ve genellikle sağlığa faydaları nedeniyle tüketildiğine dikkati çekti.

keten tohumunun diyet lifi, omega-3 yağ asitleri (alfa-linolenik asit), lignanlar ve çeşitli vitamin ve mineraller dahil olmak üzere çeşitli besinler açısından zengin olduğunu ifade eden Arslan, özellikle yüksek omega-3 yağ asidi içeriği ile bilindiği ve çok sayıda sağlık yararı ile ilişkili olduğuna vurgu yaptı. Bunlar arasında kalp hastalığı riskini azaltmak, kolesterol seviyelerini düşürmek, yüksek lif içeriği nedeniyle sindirim sağlığını iyileştirmek ve potansiyel olarak belirli kanser türlerinin riskini azaltmak yer aldığını kaydeden Arslan, "Kilo yönetimini destekleme potansiyelleri nedeniyle de popülerdirler" dedi.

Arslan, keten tohumunun inanılmaz faydalarını şöyle sıraladı:

Kalp Sağlığı: Keten tohumundaki omega-3 yağ asitleri, özellikle alfa-linolenik asit (ALA), kötü kolesterol seviyelerini düşürerek ve kan basıncını azaltarak kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca arterlerdeki iltihaplanmayı azaltmaya da yardımcı olabilirler.

Sindirim Sağlığı: Keten tohumu, sindirime yardımcı olabilecek ve düzenli bağırsak hareketlerini teşvik edebilecek çözünür ve çözünmez lif bakımından zengindir. Bu, kabızlığı önlemeye ve sağlıklı bir bağırsağı teşvik etmeye yardımcı olabilir.

Kilo Yönetimi: Keten tohumundaki lif ve sağlıklı yağlar tok ve tatmin olmuş hissetmenize yardımcı olarak genel kalori alımını azaltabilir ve kilo yönetimine yardımcı olabilir.

Kanser Önleme: Bazı çalışmalar keten tohumundaki lignanların başta meme ve prostat kanseri olmak üzere belirli kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olabileceğini düşündürmektedir. Kanser hücrelerinin büyümesini azaltmaya ve tümör oluşumunu engellemeye yardımcı olabilirler.

Kan Şekeri Kontrolü: Keten tohumu kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olabilir, bu da onları diyabetli veya diyabet geliştirme riski olan kişiler için potansiyel olarak faydalı hale getirir.

Cilt ve Saç Sağlığı: Keten tohumlarındaki sağlıklı yağlar ve antioksidanlar daha sağlıklı cilt ve saçlara katkıda bulunabilir. Kuruluğu azaltmaya ve cildinizin ve saçınızın genel görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilirler.

Kemik Sağlığı: Keten tohumu, sağlıklı kemiklerin korunması için önemli olan magnezyum ve fosfor gibi mineraller içerir. Kemik yoğunluğuna ve genel kemik sağlığına katkıda bulunabilirler.

Anti-İnflamatuar: Keten tohumlarındaki omega-3 yağ asitleri, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek ve potansiyel olarak artrit ve iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi durumlara fayda sağlayabilecek anti-enflamatuar özelliklere sahiptir.

Kolesterol Yönetimi: Keten tohumu, kalp hastalığı için bir risk faktörü olan kandaki LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.