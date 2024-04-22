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Karnaval tadında şenlik
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli etkinliklerle kutlayan Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, çok eğlendi
YAŞAM 22.04.2024, 09:01
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli etkinliklerle kutlayan Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, çok eğlendi.BURSA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Özel Egeberk Anaokulu'nda da coşkuyla kutlandı. Bu yıl erken başlayan kutlama programı kapsamında ilk gün 6 yaşındaki öğrencilerinden oluşan bando takımı, okul bahçesinde renkli bir gösteri sahneledi. Ertesi gün ise bayramın tadını adate karnaval tadındaki etkinliklerle çıkaran çocukların yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.
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