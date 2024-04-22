Karnaval tadında şenlik

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli etkinliklerle kutlayan Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, çok eğlendi.BURSA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Özel Egeberk Anaokulu'nda da coşkuyla kutlandı. Bu yıl erken başlayan kutlama programı kapsamında ilk gün 6 yaşındaki öğrencilerinden oluşan bando takımı, okul bahçesinde renkli bir gösteri sahneledi. Ertesi gün ise bayramın tadını adate karnaval tadındaki etkinliklerle çıkaran çocukların yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.