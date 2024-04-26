İzmir'de kan bağışçıları sertifikalandı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası sertifika töreni gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda yapılan programa; İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Türk Kızılay Kan Hizmetleri Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, İzmir Kan Bağışı MerkezMüdürü Dr. Özgür Bakan, eğitim yöneticileri ve okul müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, kan bağışının önemine ilişkin videonun izlenmesi ile program başladı.

Sertifika töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, “Toplumda kan bağışı bilinci önce eğitim ailemizden başlamalıdır, diyerek yürüttüğümüz çalışmalarımız neticesinde, ilimizde Türk Kızılay’ına yapılan gönüllü kan bağışları dalga dalga yayılmıştır. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bununla gurur duyuyoruz.Eğitim ailemizin fedakârlık örneği teşkil eden kan bağışları, okullarımızda bu şuuru oluşturma ve yönetme anlamında tesiri yüksek bir rol model olmaktadır.” dedi.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş,kan bağışını sahiplenici tutumu nedeniyle İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hasta yakınlarıve kurumu adına teşekkür etti.

Kan bağışı çalışmalarında 250 ünite bağışla Ödemiş Atatürk İlkokulu, 248 üniteyle Kiraz İstiklal İlkokulu ve 226 üniteyle Ödemiş Zafer İlkokulu en çok kan bağışı yapan okullar oldu.

Törende, Türk Kızılay’ına olan katkıları sebebiyle gönüllü kan bağışçısı olantoplam 54 okulaplaket takdim edildi.