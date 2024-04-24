En ‘özel’ bayramı onlar kutladı

Mentor Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.Mehmet ÇETİNKAYA/ a Gazete

Mentor Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, şölen havasında gerçekleştirildi. Programda konuşan Mentor Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kurucusu Psikolog Hatime Sönmez Gözaydın, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Bursa Otizm Derneği ile çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik.

Gözleri pırıl pırıl parlayan çocuklarımızın bu mutlu günde heyecanlarını hep birlikte yaşadık. Çocuklar hep özeldir ve her çocuğumuzun bu mutlu günde bayramları doyasıya kutlaması gerekli. Bu güzel günde bizimle birlikte olan ve emek veren değerli velilerimiz ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.