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Başkan Altay örnek olan liseli gençle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, otogar kavşağında yer alan güzergah tabelasının düşmesine kayıtsız kalmayarak onu uzun uğraşlar sonucu düzeltirken trafik ışığında bekleyen bir vatandaş tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşılan 17 yaşındaki lise ikinci sınıf öğrencisi Yusuf Dağtaş ile bir araya geldi Sosyal medya aracılığıyla ulaştığı duyarlı gence, bisiklet ve Konyaspor forması hediye eden Başkan Altay, “Allah sayınızı artırsın” diyerek örnek davranışı dolayısıyla gence teşekkür etti Yaptığı hareketi hiçbir karşılık beklemeden yaptığını ifade eden Yusuf Dağtaş, Başkan Altay’a ilgisi ve hediyeleri için teşekkür etti

GÜNDEM 26.04.2024, 17:13
Başkan Altay örnek olan liseli gençle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, otogar kavşağında yer alan güzergah tabelasının düşmesine kayıtsız kalmayarak onu uzun uğraşlar sonucu düzeltirken trafik ışığında bekleyen bir vatandaş tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşılan 17 yaşındaki lise ikinci sınıf öğrencisi Yusuf Dağtaş ile bir araya geldi. Sosyal medya aracılığıyla ulaştığı duyarlı gence, bisiklet ve Konyaspor forması hediye eden Başkan Altay, “Allah sayınızı artırsın” diyerek örnek davranışı dolayısıyla gence teşekkür etti. Yaptığı hareketi hiçbir karşılık beklemeden yaptığını ifade eden Yusuf Dağtaş, Başkan Altay’a ilgisi ve hediyeleri için teşekkür etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ters dönen güzergah tabelasını uzun uğraşlar sonucu düzelten 17 yaşındaki liseli Yusuf Dağtaş’a bisiklet hediye etti.

Konya Otogar kavşağındaki önemli yerleri gösteren güzergah tabelasının düşmesine kayıtsız kalmayarak uzun uğraşlar sonucu tabelayı düzelten 17 yaşındaki Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Dağtaş’ın, bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, görüntüleri izledikten sonra sosyal medya hesabından “Güzel insanlar her yerde farkını gösterir. Uzun uğraş sonunda trafik işaretini düzelten genç arkadaşımızı arıyorum. Elden ele yayalım, bulalım, biz de küçük bir sürpriz yapalım. Video için Mehmet beye teşekkürler” paylaşımında bulundu. 

Sosyal medya aracılığıyla ulaştığı duyarlı gençle bir araya gelerek sergilediği örnek davranıştan dolayı teşekkür eden Başkan Altay, gence bisiklet ve Konyaspor forması hediye etti.

Başkan Altay, her zaman şehirleri imar ederken, nesilleri de ihya etme gayretiyle çalıştıklarını anımsatarak, “Allah sayınızı artırsın” dedi.

“İYİLİK YAPTIM, DENİZE ATTIM”

Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Dağtaş da Başkan Altay’a ilgisi ve hediyeleri için teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Okuldan eve giderken her zaman kullandığım yoldaki bir tabelanın eğik olduğunu fark ettim. Düzeltebileceğimi düşünerek yanına gittim, çabalarım sonucunda düzelttim. Yoldan geçen bir abimiz de bunu görüp videosunu çekmiş. En son giderken bana teşekkür etti. Ben de ‘vazifemizdir’ diyerek karşılık verdim. Daha sonra bu görüntü sosyal medyada paylaşılmış. Başkanım da bu videoyu görerek bana ulaştı. Bizi davet etti, biz de geldik. Sağolsunlar başkanım bizi ağırladı, bir teşekkür hediyesi verdi. Ben bu iyilik hareketini hiçbir karşılık beklemeden tamamen canıgönülden yaptım. Büyüklerimiz bize gördüğümüz her taşı yoldan almamızı söyledi. Biz de gördüğümüz her eksikliği elimizden geldiği kadar düzeltmeye gayret ettik. ‘İyilik yap, denize at’ derler. Dedikleri gibi iyilik yaptım, denize attım.” 

Olaydan sonra eve döndüğünde videoyu gördüğünü, arkadaşlarının kendisine ulaştığını ifade eden Dağtaş, “Herkes bana ‘Yusuf nasıl oldu? Bir anlat’ diyordu. Anlattım. Gelen tepkiler de güzeldi. ‘Biz zaten senin böyle iyilikler yaptığını biliyorduk, seni böyle görmek bizi daha da onure etti’ dediler. Başkanımla görüştüğümde de bu davranışlarımı devam ettireceğimi ilettim. Hazreti Mevlana’nın güzel bir sözü var ‘testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar’ diye. Testimizin içinde daima temiz bir su bulunsun ki dışına da temiz bir su çıksın” dedi 

"EVLADIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Yusuf Dağtaş’ın babası Mehmet Akif Dağtaş, “Normalde herkesin yapması gereken bir hareketi Yusuf da yaptı. İyiliğin yayılmasına vesile olduğu için evladımızla gurur duyuyoruz. Yusuf’un bu örnek davranışını ödüllendirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay beye teşekkür ediyoruz” dedi.

Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Düzyol da “Öğrencimizi bu davranışından dolayı tebrik ediyoruz. Herkesin yapması gereken bir davranış. Uğur başkanımıza da teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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