Düzce zabıtasından başarılı grafik

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2024 yılının ilk 4 aylık periyodunda gerçekleştirdiği denetim ve kolluk görevleri ile vatandaş ve esnafların yanında olmaya devam etti. Müdürlük, kaldırım işgallerinden, öğrenci servis denetimlerine, market ve unlu mamul imalathaneleri denetiminden, dilencilerle mücadeleye kadar gelen her türlü istek, şikayet ve talebi hızlı şekilde değerlendirdi.DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir merkezi genelinde kolluk görevini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürerek, sosyal yaşamın sağlıklı şekilde işlerliğini sürdürmesini sağlıyor.

2024 yılının ilk 4 aylık dönemini kapsayan raporu kamuoyu ile paylaşan müdürlük, gerek 153 Alo Beyaz Masa üzerinden esnaf ve vatandaşlardan gelen gerekse de kolluk görevi esnasında iletilen bin 198 şikayeti değerlendirdi.

Sıhhi, gayri sıhhi müessese ve umuma açık işyeri olmak üzere toplam 144 işyerine ruhsat verilmesini sağlayan müdürlük ekipleri, ruhsata aykırı faaliyet gösteren 15 işyerini mühürlenmesini, 38 işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatının iptal edilmesini sağladı.

Müdürlüğe bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde toplam 24 dilenci ve seyyar satıcıya yaptırım uygulanırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte dilencilik yapan şahıslara karşı 6 kez uygulama gerçekleştirildi.

Ekipler, mücavir alan içerisinde yer alan Aziziye Mahallesi Pazartesi ve Perşembe pazarları, Hamidiye Mahallesi Salı pazarı, Koçyazı pazarı, Konuralp pazarı, Bahçeşehir pazarı ve Fevziçakmak Mahalle pazarlarında faaliyet gösteren esnaflara yönelik denetimlerini de aksatmadan sürdürdü. 4 aylık süreçte 62 tahsis kaydı gerçekleştiren ekipler, 8 esnafa cezai işlem uygularken, yönetmeliğe aykırı hareket eden 4 esnafın ise pazar tezgahını iptal etti.

Müdürlüğe bağlı ekipler ayrıca, başta market ve kasaplar olmak üzere birçok ticari işletmede denetimlerini aralıksız sürdürürken, bu süreçte 56 fırın, 22 adet kantinin kontrolünü gerçekleştirdi.