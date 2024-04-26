Karabağlar’da oryantiring yarışmasına büyük ilgi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatan etkinlikler arasında yer alan Karabağlar Ortaokullar Arası Oryantiring Yarışması, büyük bir katılımla gerçekleşti.

İZMİR (İGFA) - Toplamda 44 takımın yarıştığı etkinlikte öğrenciler, harita kullanma becerilerini, spor yapma yeteneklerini ve takım çalışması becerilerini sergileme fırsatı buldu.

“ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALARIN ZEMİNİNİ HAZIRLIYORUZ”

Oryantiring sporunun yediden yetmişe herkesin rahatlıkla yapabileceği bir spor dalı olduğuna dikkat çeken İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi şunları kaydetti: “23 Nisan haftası kapsamında; kültürden sanata, spordan eğitime birçok etkinliğimiz var. Bu etkinliklerden biri olan oryantiring yarışması, turizm gibi birçok alanda katma değer sağlayan spor etkinliklerimizden biri. Ulusal ve uluslararası şampiyonaların zeminini de hazırlamış olduğumuz yarışmalarda öğrencilerimizin özverili çalışmaları bizleri çok mutlu ediyor. Ailelerimizin fedakârlığı ve destekleri çocuklarımızın başarısının temelini oluşturuyor.”

ZORLU PARKURLARDA HEYECAN DOLU MÜCADELE

Yarışma boyunca katılımcılar, zorlu parkurlarda yeteneklerini sergileyerek ellerindeki harita ve pusulalarla belirlenen hedefleri bulmak için kıyasıya mücadele etti. Öğrencilerin gösterdiği performans, sporun ve tatlı rekabetin önemini bir kez daha ortaya koydu.

DERECEYE GİREN OKULLAR BELLİ OLDU

Yarışma sonucunda kızlarda Şehit Egemen Öztürk Ortaokulu birinci olurken, ikinci sırayı Mustafa Baykaş Ortaokulu aldı. Erkekler kategorisinde ise İyiburnaz Ortaokulu birinciliği elde ederken, Ülkü Ortaokulu ikinci oldu. Üçüncülüğü Delta Koleji ve Rakım Erkutlu Ortaokulu paylaşırken dördüncülük ödülü Eserkent Şehit İbrahim Okçu Ortaokulu ve Emirsultan Ortaokulunun oldu.