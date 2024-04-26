39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi, Nilüfer Belediyesi katkılarıyla Konak Kültürevi’nde izlenime sunuldu. 64 ülkeden sanatçının çalışmaları arasından seçilen eserler, 8 Mayıs’a kadar Nilüfer’de Bursalılarla buluşacak. BURSA (İGFA) - 39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Bursa’da da sanatseverlerle buluştu. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanından 9 bini aşkın sanatçının eserlerinin yer aldığı yarışmada, bu yıl ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler, Nilüfer Belediyesi’nin katkılarıyla Konak Kültürevi’nde izlenime sunuldu. Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen, otoritelerce “Dünyanın bir numaralı karikatür yarışması” olarak nitelendirilen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması, farklı düşünce ve inançları karikatüre döken sanatçıları bir araya getirdi.

Bu yıl 64 ülkeden, 570 karikatüristin toplam bin 365 eserle katıldığı yarışmada ilk üç ödülün sahibi olan Polonya’dan sanatçı Pawel Kuczynski, Kolombiya’dan Elena Ospina, Türkiye’den sanatçı Halit Kurtulmuş Aytoslu olurken, ‘Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Özel Ödülü’nün sahibi Oğuzhan Çiftçi’ye değer görüldü. Yarışmada başarı ödüllerinin sahipleri ise Çin Halk Cumhuriyeti’nden Xiaoqiang Hou, Polonya’dan Zygmunt Zaradkiewicz ve Türkiye’den Muhammet Şengöz’ün eserleri oldu.

Dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserler, 25 Nisan – 8 Mayıs tarihleri arasında Konak Kültürevi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.