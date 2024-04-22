İstanbul'da 'Japon Bahçesi'ne yoğun ilgi

İstanbul Baltalimanı’ndaki Japon Bahçesi’nde, baharın gelişini pembe çiçekleriyle müjdeleyen sakura ağaçları ziyaretçilerini hayran bırakıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da ilkbaharın sembollerinden biri haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Baltalimanı Japon Bahçesi, sakura ağaçlarıyla (kiraz çiçeği) ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. İstanbul Boğazı’nın Avrupa kıyısında yer alan bu bahçenin kapıları, doğasıyla hayran bırakan Japon kültürüne keyifli bir yolculuğa açılıyor.

Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun temsillerinden biri olan Baltalimanı Japon Bahçesi, 2003 yılının ‘Türkiye’de Japon Yılı’ olması vesilesiyle hayata geçirildi. Birbirlerine benzerlikleriyle bilinen İstanbul ile Shimonoseki arasındaki kardeş şehir anlaşmasının önemli bir simgesi de olan bahçe, muhteşem atmosferiyle İstanbulluları büyülemeye devam ediyor.

Japon mimarisi ile inşa edilen bahçede, doğal bir gölet, şelale, fenerler, tahta köprü, Çay Odası ve Japon kültürünün en önemli sembollerinden biri olan sakura ağacı (kiraz çiçeği) başta olmak üzere Japon akçaağaçları ve Japon kültürünü temsil eden çeşitli güzellikte bitkiler yer alıyor. Japon stili duvarların çevrelediği bahçenin giriş kapısı ise İstanbul Boğazı ile Shimonoseki Boğazı’ndan esinlenilerek tasarlandı.

NASIL GİDİLİR?

Sarıyer Baltalimanı sahilinde konumlanan Japon Bahçesi haftanın her günü 08.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Deniz yoluyla İstinye-Çubuklu Arabalı Vapuru ile araçla veya İstinye İskelesi’nden yarım saatlik bir sahil yürüyüşü yaparak, Rumelikavağı-Eminönü Boğaz Hattıyla ise Emirgan İskelesi’nde inerek 10 dakikalık bir yürüyüşle ulaşmak mümkün.

İETT otobüsleri ile Beşiktaş veya İstinye yönünden 22 ve 22RE, Taksim yönünden ise 40T hattı ile Baltalimanı durağında inerek ulaşılabiliyor.