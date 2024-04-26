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İnegöl Hayvan Pazarı 27 Mayıs'ta kapılarını açıyor

İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarının Kurban Bayramı kotra ihale tarihi belli oldu Belediye Başkanı Alper Taban, 06 Mayıs’ta yapılacak ihalede 140 adet büyükbaş ve 36 adet küçükbaş olmak üzere toplam 176 adet kotra ile 8 adet büyükbaş hayvan kesim alanının satışa çıkacağını duyurdu

EKONOMİ 26.04.2024, 15:21
İnegöl Hayvan Pazarı 27 Mayıs'ta kapılarını açıyor

İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarının Kurban Bayramı kotra ihale tarihi belli oldu. Belediye Başkanı Alper Taban, 06 Mayıs’ta yapılacak ihalede 140 adet büyükbaş ve 36 adet küçükbaş olmak üzere toplam 176 adet kotra ile 8 adet büyükbaş hayvan kesim alanının satışa çıkacağını duyurdu.

BURSA (İGFA) - Bölgenin en büyük ve potansiyeli yüksek hayvan pazarı olan İnegöl Hayvan Pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar başladı. Modern, tercih edilen, cazip ve ilgi gören bir hayvan pazarı olan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında her yıl olduğu gibi bu yıl da kotralara ilginin yoğun olması bekleniyor. İnegöl Belediyesi, Hayvan Pazarında bayram öncesi kotra satış ihalesinin tarihlerini de belirledi. Kotra kiralama ihalesinin 06 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonunda açık arttırma usulü ile gerçekleştirileceği duyuruldu.

İnegöl Hayvan Pazarıyla ilgili yerleşim planı ve krokileri vatandaşlar İnegöl Belediyesi web sayfası üzerinden ve Kiralama Servisinden temin edebilecek. Kotralar, belirlenen fiyatlar üzerinden açık arttırma usulüyle kiralanacak. Yer kiralama bedelleri 06 Mayıs’ta yapılacak ihale sırasında salonda kurulan tahsilat masalarında peşin olarak tahsil edilecek.

BAŞKAN TABAN’DAN ÜRETİCİLERE DAVET

Hayvan Pazarı Kurban Bayramı kotra ihalesine ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 06 Mayıs Pazartesi günü yapılacak ihaleyle kotraların kiralanacağını hatırlattı. 2021 yılında hizmet vermeye başlayan Modern Hayvan Pazarında kotralardan konaklama alanlarına, sosyal alanlardan kafeteryasına kadar her şeyi ile eksiksiz şekilde üreticilere hizmet verilen bir tesis bulunduğunu kaydeden Başkan Taban, “Her yıl bölgenin en yoğun pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarımızın bu yıl da kalitesini ve yoğunluğunu arttırarak devam edeceğini düşünüyoruz. Hayvan pazarımızda bu yıl 140 adet 60 m2’lik büyükbaş hayvan kotrası, 18 adet 25 m2’lik ve 18 adet 12,5 m2’lik olmak üzere toplam 36 adet küçükbaş hayvan kotrası ile 8 adet büyükbaş hayvan kesim alanını ihale ile kiralayacağız. 06 Mayıs Pazartesi günü 10.00’da Beşinci Mevsim Kültür Merkezimizde yapılacak ihaleye tüm üreticilerimizi davet ediyoruz” dedi.

HAYVAN PAZARI 27 MAYIS’TA KAPILARINI AÇACAK

İhaleyle ilgili de bilgiler veren Başkan Taban, “Kotra bedelleri, peşin olarak ya da kredi kartı ile ihale günü salonda tahsil edilecek. Bir kişi ihalede üçten fazla kotra satına alamayacak. Kotra satışı sıralı şekilde olacak. Büyükbaşlara ait bölümlerden yer alanlar ayrıca küçükbaşlara, küçükbaşlara ait bölümlerden yer alanlar ise ayrıca büyükbaşlara ait olan kotralara da teklif verebilecekler. Yasal işlemleri olmayan; sağlık raporu, küpe, pasaport vb. hayvanlar kesinlikle pazara sokulmayacak. Hayvan pazarına girişler ise 27 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak, 19 Haziran 2024 tarihinde bayramın son günü itibariyle de Pazar boşaltılarak idaremize teslim edilecektir” açıklamalarında bulundu.

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