Hentbolda play-off heyecanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonluğu için play-off maçlarına çıkacak. Normal sezonun son maçında Nilüfer Belediyesi’ni 41-34’lük skorla geçen Büyükşehir, ligi 2’nci sırada tamamladı ve play-offlarda Beykoz Belediyesi ile eşleşti. Play-off ilk maçı 30 Nisan Salı günü 16.00’da Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi’nin normal sezonunu 17 galibiyet ve 2 yenilgi ile tamamladı. Ligin son maçında Nilüfer Belediyesi karşısında ter döken Büyükşehir Hentbol Takımı 41-34’ük galibiyetle ligi 2’nci sırada tamamlayarak play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

İLK RAKİP BEYKOZ BELEDİYESİ

Erkekler Süper Ligi’nde başarı gösteren dört takımın katıldığı play-off mücadelelerinde rakip Beykoz Belediyesi Spor Kulübü oldu. Yapılan açıklamada, “Serinin ilk iki karşılaşmasını şehrimizde oynayacağız. Bu mücadeleleri kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Tüm sporseverleri takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz” denildi.

Play-off serisi maç takvimi:

1. Maç: 30 Nisan Salı saat 16.00 Serdivan Spor Salonu

2. Maç: 2 Mayıs Perşembe saat 17.00 Serdivan Spor Salonu

3. Maç: 5 Mayıs Pazar saat 13.00 Haldun Alagaş Spor Salonu (Gerekirse)