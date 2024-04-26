Kocaeli Gebze’ye sağlık müjdesi

Gebze’deki sağlam işlerin mimarı Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz müjdeyi duyurdu; ; İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi kompleksindeki ağız ve diş polikliniğinde hasta kabulüne başlandı.KOCAELİ (İGFA) - Sağlam işlerin mimarı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz müjdeyi duyurdu; İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi kompleksindeki ağız ve diş polikliniğinde hasta kabulüne başlandı.

Yapımı Gebze Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılan İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi kompleksi bünyesindeki ağız ve diş polikliniğinde hasta kabulüne başlandı. İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ile birlikte incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Değerli hemşerilerim, sizleri bir hizmet müjdesi ile buluşturmak istiyorum. İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi içerisinde yer alan 14 ünitelik ağız ve diş sağlığı birimimiz sizlerle buluştu. Kentsel dönüşüm programı kapsamında inşa ettiğimiz İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Gebze için de bir ilki de bünyesinde barındırmış oldu. Kentimizde ilk defa yer alan ağız ve diş polikliniği de bu vesileyle sizlerin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gebze’mize hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.