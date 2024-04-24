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Türkiye Bisiklet Turu'nda itiraz geldi birinci değişti!

59 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde koşulan 156 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabını Polti Kometa Takımı'ından Giovanni Lonardi 3 saat 24 dakika 56 saniye ile kazandı

SPOR 24.04.2024, 08:50
Türkiye Bisiklet Turu'nda itiraz geldi birinci değişti!

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde koşulan 156 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabını Polti Kometa Takımı'ından Giovanni Lonardi 3 saat 24 dakika 56 saniye ile kazandı.ANTALYA (İGFA) - Yarışın ilk kilometreleri toplu bir biçimde geçildi. Ufak-tefek kaçış denemeleri olduysa da pelotona çabuk yakalandılar. 18 ve 33'üncü kilometrelerdeki kaçış denemeleri de bir sonuç vermedi. Göçek Tüneli toplu halde geçildi.

Kemer-Kalkan etabında büyük bir başarı göstererek Kırmızı Mayoyu giymeye hak kazanan Beykoz Belediyespor'un sporcusu Samet Bulut Fethiye-Marmaris etabında

mayosunu taşımaya başlarken, etaptaki kategori 3'ten verilecek puanları alıp yerini sağlamlaştırmak için tam bir strateji içinde koştu. Amaç Spil Dağı'ında gerçekleşecek tırmanış etabına kadar mümkün olduğu kadar puan toplayıp mayosunu sağlama almaktı.

SPRİNT PRİM KAPISI SONUÇLARI  
69.9 kilometre geçilirken sprint prim kapısı da geride kaldı.
İlk üç dereceyi şu sporcular paylaştı

1-Filippo Conca (Q.36.5)
2- Konrad Czabok (Mazowsze)
3-Smith Williem (China Glory)

ORTALAMA HIZ 4 KİLOMETRE

Etabın 2 saate yakın bölümü geride kalırken bisikletçilerin bu süre içinde ortalama 43.3 kilometre hızla pedal çevirdiği bilgisi geldi.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISI SONUÇLARI  
97'inci kilometrede Türkiye Güzellikleri prim kapısı da geçildi. İlk 3 dereceyi şu sporcular palylaştı;

1- Konrad Czabok (Mazowsze)
2-Antonie Berlin (Bike Aid)
3-Smith Willem (China Glory)

Prim kapısı geçilirken peloton ile kaçış grubu arasındaki zaman farkı 1 dakika 15 saniye olarak verildi.

TIRMANIŞ PRİM KAPISI SONUÇLARI  
116.7 kilometrede kategori 3'ten puan veren tırmanış prim kapısı geçildi. Kapı sonuçlarına göre Samet Bulut'un mayosunu tetikleyen herhangi bir sorun oluşmadı. Sonuçlar şöyle:

1-Filippo Conca (Q36.5)
2-Antonie Berlin (Bike Aid)
3-Burak Abay (Spor Toto)

Kapı geçildikten sonra sadece ön grupta Filippo Conca kaldı. Peleton ise toplu halde yarışa devam ediyor. İkinci kapı öncesinde Samet'in puan alması için çok iyi yer tutması gerekecek.

İKİNCİ TIRMANIŞ KAPISI DA GEÇİLDİ  
Etabın 144.7’nci kilometresinde kategori 3'ten puan veren ikinci tırmanış kapısı da geçildi. Samet gerçekten stratejik bir yarış çıkardı ve Kırmızı Mayoyu yarınki Marmaris-Bodrum etabında da taşımaya hak kazandı. İkinci tırmanışta sahne şöyle idi;

1-Lander Loockx (TDT-Unibet)
2-Victor Langelotti (Burgos)
3-Marco Tizza (Bingoal)

FİNİŞE İTİRAZ GELDİ SONUÇ DEĞİŞTİ  
Peloton finişe toplu halde girerken son metrelerde Danny Van Poppel'in çizgiyi geçerken faul yaptığı tespit edilince etabın birincisi değişti ve yapılan itiraz sonucı Polti Kometa Takımı'ından Giovanni Lonardi birinci ilan edildi.

Genel klasman liderine verilen Spor Toto sponsorluğundaki Turkuaz Mayo’yu Polti Kometa Takımından Giovanni Lonardi elde etti. Belçikalı sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu giydirdi.

Puan klasmanı liderine verilen Mosso sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu Polti Kometa Takımından Giovanni Lonardi elde etti. Sporcuya mayosunu Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Açıkbaş giydirdi.

Dağların Kralı klasmanı liderine verilen Turkish Airlines Kırmızı Mayo’yu Beykoz Belediyesi Takımı’ndan Samet Bulut kazandı. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti.

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