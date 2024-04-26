Bursa'da çocuklar hayallerindeki meslekleri resmettiler

Coşkunöz Holding, çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel “Hayalimdeki Meslek” temalı resim şenliği düzenledi.BURSA (İGFA) - Coşkunöz Holding’in geleceğin liderleri çocuklar için düzenlediği gelenekselleşen 23 Nisan Resim Şenliği bu yıl “Hayalimdeki Meslek” temasıyla gerçekleşti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkuyla kutlandığı resim şenliğinde Coşkunöz Holding ve bağlı şirketlerindeki çalışanların çocukları katılımcı olarak, hayallerindeki meslekleri resmettiler.

Coşkunöz Holding 23 Nisan Resim Şenliği ile çocukların sanatı keşfetmeleri ve yaratıcılıklarını ifade etmeleri için imkan sağlayarak onların gelişimine ve özgüvenlerinin artmasına katkıda bulundu. Çocuklar, hayal ettikleriyle sınırlı olmayan bir dünya inşa ederken yaratıcılıklarının da gelişmesinin hedeflendiği 23 Nisan Resim Şenliği’nde resim etkinliğinin yanı sıra tiyatro performansları, drama atölyeleri ve sihirbaz gösterileri gibi çeşitli etkinlikler de programa dahil edildi. Bu etkinlikler, çocukların sanatın farklı alanlarını keşfetmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlarken şenlik boyunca yapılan resimler fiziksel olarak sergilendi. 23 Nisan Resim Şenliği’nde çocukların eserleri sadece fiziksel ortamla sınırlı kalmayarak dijital platformda da sergilenmeye başladı.

Resim Şenliği çerçevesinde hayallerindeki meslekleri kâğıda döken çocukların resimler dijital olarak izlemek için tıklayabilirsiniz