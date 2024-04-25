Günde en az 2 su bardağı süt dişleri güçlendiriyor

Dişlerin çürüğe en yatkın olduğu dönem olan yeni sürme döneminde gerekli miktarda süt tüketilmesinin dişin yapısının güçlenmesine katkıda bulunduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, “Gerekli süt miktarı yaşa göre ortalama olarak 1-3 yaş 2,5 su bardağı daha büyük çocuklarda 2 su bardağıdır” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Çocuk Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, sütün diş sağlığı için önemi hakkında bilgilendirdi.

Sütün yüksek oranda kalsiyum, fosfor gibi diş sağlığı için gerekli mineralleri içerdiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, “Süt proteinleri diş çürüklerinin önlenmesine ve dişlerin daha güçlü olmasına katkıda bulunur. Bazik bir yapıya sahiptir, çürüğe sebep olan asitlerin dengelenmesine yardımcı olur. İçeriğinde doğal olarak bulunan süt şekeri, çürük yapma özelliği düşük bir şeker türüdür. Süt hem diş hem de vücut sağlığı için gerekli bir gıdadır. Büyüme-gelişme çağındaki çocuklarda kemik gelişimini destekler. Vitamin ve mineral açısından zengindir. Dişlerin çürüğe karşı direnç kazanmasına yardımcı olur; ancak uzun süre dişlerin üzerinde kalırsa yine de çürüğe neden olabilir. Bu nedenle gece beslenmesi yapan bebekler dahil süt tüketiminden sonra dişlerin temizlenmesi gereklidir.” diye konuştu.

SÜT, DİŞİN ÇÜRÜĞE KARŞI DİRENÇLİ OLMASINA DA KATKIDA BULUNUYOR

Sütün, diş gelişiminde gerekli mineralleri içermesinin yanı sıra yapısındaki proteinler sayesinde dişin çürüğe dirençli olmasına da katkıda bulunduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, “Dişlerin çürüğe en yatkın olduğu dönem olan yeni sürme döneminde gerekli miktarda süt tüketilmesi dişin yapısının güçlenmesine katkıda bulunur. Gerekli süt miktarı kişisel özelliklere göre değişebilmekle beraber yaşa göre ortalama olarak 1-3 yaş 2,5 su bardağı daha büyük çocuklarda 2 su bardağıdır." dedi.

SÜT İÇME ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK İÇİN SÜTÜN İÇİNE ŞEKER, BAL GİBİ GIDALAR EKLEMEYİN!

Çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırılması konusuna da değinen Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, “İlk 6 aylık dönemde bebek doğal olarak sadece anne sütüyle beslenir. Anne sütü bebeğin büyüme ve gelişmesi için gerekli olan bütün gıdaları içerir. 6 aydan sonraki dönemde sadece anne sütü bebek için yeterli gelmez ve ek gıdaya geçilmesi gerekir. Bu dönemde yavaş yavaş inek sütü tüketilmeye başlanır. Bazı çocuklarda süt alerjisi olabiliyor. Alerjisi olan çocuklarda süt tüketimi açısından ısrarcı olunmamalıdır. Süt içme alışkanlığı kazandırmak için sütün içine şeker, bal gibi gıdaların eklenmesi önerilmez. Şeker, bal ilave edilen sütler çürük oluşumuna neden olabilir. Dişler için ne kadar yararlı olsa da dişlerin üzerinde uzun süre süt kalması çürüğe neden olabilir. Bu nedenle süt tüketiminden sonra dişlerin fırçalanması gerektiği unutulmamalıdır.” diye konuştu.

Diş minesinin mineral içeriğinin çürüğe karşı dirençte önemli olduğunu da ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, “Özellikle yeni sürmüş daimi dişler ve süt dişlerinin mine yapısı, çürüğe daha dirençsizdir. Zamanla diş minesinde mineral birikimi olur ve direnç artar. Süt proteinleri minerallerin dişin yapısına daha kolay geçmesi için aracılık eder ve minenin mineral yapısının güçlenmesi için yardımcı olur.” dedi.