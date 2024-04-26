Kros yarışları Nilüfer'de nefesleri kesti

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlenen kros yarışları heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışlara 428 sporcu, dereceye girebilmek için ter döktü.BURSA (İGFA) - Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, heyecanlı müsabakalarla devam ediyor. Daha önce voleybol, hentbol ve masa tenisinde sergilenen rekabet, bu defa krosta yaşandı. Balat Atatürk Ormanı’ndaki etkinlik minik kızlar, minik erkekler, küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler olmak üzere 8 kategoride yapıldı.

Toplam 428 sporcunun ter döktüğü mücadelede, minikler kategorisi 1000 metre, küçükler ve yıldızlar kategorisi 1200 metre, gençler ise 1500 metrelik parkurda yarıştı. Sıcak havaya rağmen başarılı performans ortaya koyan sporcular, parkur tamamlanana kadar mücadeleyi bırakmadı.

Her yaş grubunun ayrı mücadele verdiği yarışta dereceye giren sporcular ve okullar madalya ve kupa ile ödüllendirildi.