Son Dakika

Çocuk başkanların talimatları takdir topladı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara devretti Başkanlık koltuğuna oturmalarının ardından ilk talimatlarını dile getiren çocuklar, verdikleri mesajlar ve yapılmasını istedikleri hizmetler ile Başkan Aydın’ın takdirini kazandı

GÜNDEM 23.04.2024, 15:39
Çocuk başkanların talimatları takdir topladı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara devretti. Başkanlık koltuğuna oturmalarının ardından ilk talimatlarını dile getiren çocuklar, verdikleri mesajlar ve yapılmasını istedikleri hizmetler ile Başkan Aydın’ın takdirini kazandı.  BURSA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreni, Osmangazi Belediyesi Başkanlık makamında da gerçekleşti. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu anlamlı gün dolayısıyla koltuğunu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Zeynep Aktaş ile Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Can Yardımcı’ya bıraktı.

ÇOCUK BAŞKANLAR TALİMATLARIYLA ALKIŞ ALDI

Küçük konuklarını kapıda karşılayan Başkan Aydın, büyük bir mutlulukla makamının koltuğunu çocuklara devretti. Başkanlık koltuğuna ilk olarak 10 yaşındaki Zeynep Aktaş oturdu. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan çocuk başkan Aktaş, kendilerine böyle güzel bir bayram armağan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e de şükranlarını sundu. Başkan olarak ilk talimatlarını dile getiren Aktaş, “Okullardaki zeminler kaygan olabiliyor. Kendi okulum ve diğer tüm okullardaki kaygan zeminlerin değiştirilmesini istiyorum. Spor tesislerinin sayılarının arttırılması gerekiyor. Hayvanlara şiddet uygulayanlara verilen cezaların arttırılmasını düşünüyorum. Her sokağa sokak hayvanları için mama ve su kapları bırakılsın. Okullara öğrencileri korumaları için güvenlikler konulmasını ve okul bahçelerine parklar yapılasını istiyorum. En önemli isteğim de durumu olmayan kişilere yardımlarda bulunulmalı ve erzak paketleri dağıtılmalı” diye konuştu.

Çocuk başkan Zeynep Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanlığına seçilen Erkan Aydın’a yeni görevinde başarılar dilemesinin ardından, başkanlık koltuğunu 11 yaşındaki Can Yardımcı’ya bıraktı. Başkanlık koltuğunu Erkan Aydın’dan bir günlüğüne devralan Can Yardımcı, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Başkan olarak talimatlarını söyleyen Yardımcı, “Boş araziler, spor kompleksleri yapılarak değerlendirilmeli. Okullarda sportif etkinlikler düzenlenmeli. Sokak hayvanlarının daha güzel şartlarda yaşamaları adına büyük barınaklar yapılmalı” dedi. Çocuk başkan Yardımcı, makamını kendilerine bıraktığı için Başkan Aydın’a teşekkürlerini sunarak, Osmangazi Belediye Başkanlığı görevinin hayırlı olmasını diledi.

“VATANI KORUMAK, ÇOCUKLARI KORUMAKLA BAŞLAR”

Başkanlarımızdan talimatları aldık, bunları yerine getireceğiz diyen Başkan Aydın, “Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Osmangazi Belediyesi olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi önemsiyoruz. Büyük Önderimizin dediği gibi ‘Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar’. Ülkemizin geleceğinin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için çok güzel hizmetlere ve çalışmalara imza atacağız. Yarının büyükleri olacak çocuklarımız inanıyorum ki Atatürk’ün izinden ilerleyerek ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak. Bir kez daha başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. Liverpool 33 74
3. M.City 32 73
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 32 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 33 43
12. Fulham 34 42
13. Bournemouth 33 42
14. Crystal Palace 33 36
15. Brentford 34 35
16. Everton 33 30
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 33 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 81
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14