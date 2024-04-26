“Sakarya için en doğru adımları kararlılıkla atacağız”

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen istişare toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Alemdar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde de ilk günkü heyecanla milletimiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Belediyecilikte farkımızı hizmet ve yatırımlarımızla ortaya koyacağız. Sakarya için doğru adımları kararlılıkla atacağız” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe teşkilat ve belediye başkanları ve AK Parti il yönetimi yer aldı.

SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, seçim sonuçlarının Sakarya'ya ve tüm ülkeye hayırlar getirmesini dileyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve tüm belediye başkanlarını tebrik etti.

Heyet, Sakarya'daki seçim sonuçlarının değerlendirmesini yaparak, ilçelerdeki duruma ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.

İLK GÜNKÜ HEYECANLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Alemdar, seçimlerden alınan sonucu çok iyi okuyarak yeni dönemde Sakarya'ya değer katacak güzel hizmetler için aynı heyecanla çalışacaklarını ifade ederek, "Yerel seçim sonuçlarının analizlerini yapmaya, teşkilat çalışmalarımızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde de ilk günkü heyecanla milletimiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Tek yürek halinde bu şehirde belediyecilikte farkımızı hizmet ve yatırımlarımızla ortaya koyacağız" dedi.

"MİLLETİN TERCİHİNE HÜRMET GÖSTERECEĞİZ"

Başkan Alemdar sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimizin iradesi sandığa yansıdı, kararı elbette milletimiz verdi. Biz de milletin tercihine hürmet gösterip bize verilen bayrağı en doğru şekilde taşıyacağız. Birlik ve beraberlik içinde çok çalışacağız. Muhasebemizi ve değerlendirmelerimizi çok iyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. İnşallah Sakarya için en doğru adımları kararlılıkla atacağız."