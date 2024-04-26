Bursa LÖDER'in çocuk şenliği

BURSA LÖDER destekleri ile Sabahattin Gazioğlu tarafından yapılan ve Uludağ Üniversitesi’ne bağışlanan Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocukların yüzü çocuk şenliğiyle güldü.BURSA (İGFA) - Karagöz & Hacivat gösterisi ile bol bol kahkaha atıp eğlenen, müziklerle dans eden, Özel Çakır Lisesi’nin öğrencilerinden oluşan gönüllü grubuna yüz boyamaları yaptıran ve Uludağ Üniversitesi Öğrenci Topluluklarından Renkli Gülücükler ekibinin balonları ile renklenen organizasyonda çocuklar Uzay Pastanesinin kendileri için hazırlanan özel 23 Nisan pastasını da hep birlikte kestiler.

Çocuklar, hazırlanan ikramları yiyerek, marşlar söyleyerek ve bayraklarını sallayarak günün anlamını doyasıya yaşadılar.

Kendileri için alınan 23 Nisan hediyelerini heyecanla açan minikler Bursa LÖDER gönüllülerine çok teşekkür ettiler.

Tedavi sürecinde olan çocukların etkinlik sonucu çok mutlu olduklarını dile getiren,Uludağ Üniversitesi Yönetimine ve bu etkinlikte emekleri olan Uludağ üniversitesi Öğrenci Topluluğunada teşekkür eden Prof. Dr. Adalet Meral Güneş Bursa Löder Hakkında da bilgilendirme yaptı.

İzin ve destekleri ile etkinliğin şenlik havasında yapılmasını sağlayan Uludağ Üniversitesi Yönetimi’ne ve Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bursa LÖDER Gönüllüleri’ne teşekkür eder Güneş, BURSA LÖDERişbirliği ile düzenlenen bu tarz etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi.

Güneş, BURSA LÖDER“30 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümlerini destekleyen, tedavi gören hasta ve ailelerine yardım amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Hastalara ve ailelerine maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak, daha iyi koşullarda tedavi olabilmesi için projeler üretmek ve toplumumuzu çocukluk çağı kanserleri ile ilgili doğru bilgilendirmek amacıyla kurulan BURSA LÖDER, Rahime Gazioğlu Bursa Lösemili Çocuklar Hasta Konukevi’nde 10 yılda 70.000’den fazla hasta yakınının konaklamasına imkan sunmuştur. Marmara Bölgesi’nin en büyük kök hücre merkezi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi ve Kök Hücre Nakil Hastanesi BURSA LÖDER tarafından yönetilmektedir.” dedi.