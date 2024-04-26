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Gebze'nin 'Akıl ve Zeka'ları yarıştı
Gebze Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen 6 Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finali Gebze Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi
EĞİTİM 26.04.2024, 15:25
Gebze Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen 6. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finali Gebze Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen 6. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finali Gebze Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu işbirliği ile düzenlenen turnuvada 164 öğrenci ter döktü. 108 ilkokul ve 56 ortaokul öğrencisi arasında gerçekleşen turnuvada öğrenciler finale yükselebilmek için yarıştı.
10 farklı oyun kategorisinde düzenlenen yarışmada Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit öğrencileri ziyaret ederek destek oldu.
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|33
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|45
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|42
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|37
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|31
|36
|13. Keçiörengücü
|31
|36
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|31
|34
|15. Tuzlaspor
|31
|33
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|31
|32
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|Takımlar
|O
|P
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|34
|77
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|33
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|33
|50
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|34
|48
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|34
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|34
|39
|15. Brentford
|34
|35
|16. Everton
|34
|33
|17. Nottingham Forest
|34
|26
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|34
|25
|19. Burnley
|34
|23
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|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|84
|2. Barcelona
|32
|70
|3. Girona
|32
|68
|4. Atletico Madrid
|32
|61
|5. Athletic Bilbao
|32
|58
|6. Real Sociedad
|33
|51
|7. Real Betis
|32
|48
|8. Valencia
|32
|47
|9. Villarreal
|32
|42
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|32
|40
|11. Osasuna
|32
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|35
|15. Rayo Vallecano
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|34
|16. Mallorca
|32
|31
|17. Celta Vigo
|32
|31
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|32
|25
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|32
|18
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|32
|14
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