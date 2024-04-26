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İzmirli liselerin bilim uygulamaları sergilendi

Konak Saat Kulesi Atatürk Meydanı’nda gerçekleşen‘Liselerde Bilim Uygulamaları’ il sergisine;İzmir Valisi Dr Süleyman Elban, Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr Ömer Yahşi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İlker Erarslan ve Hasan Vermez, eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı

YAŞAM 26.04.2024, 18:23
İzmirli liselerin bilim uygulamaları sergilendi

Konak Saat Kulesi Atatürk Meydanı’nda gerçekleşen‘Liselerde Bilim Uygulamaları’ il sergisine;İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İlker Erarslan ve Hasan Vermez, eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.İZMİR (İGFA) -Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Bayraklı Halk Eğitimi Merkezi Kafkas ve zeybek ekibi gösterilerinin ardından 60. Yıl Anadolu Lisesi, sunduğu piyano dinletisiyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Serginin açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, ‘Dünyadaki her gelişmenin, her buluşun arkasındaki kahramanın bir hikâyesi vardır.Evlatlarımız,Türkiye yüzyılını Türkiye bin yılına taşıyacak istikbalimizdir.’ diyerek başladığı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: ‘Sizler atinin Fatihleri, İbn-i Sinaları, Ali Kuşçuları, Fuat Sezginleri, Aziz Sancarları, sizler asil milletimizin umudu, duası ve aydınlık yarınlarısınız. Bugün ecdadımızın,  tecrübe etmediği yepyeni bir süreç ile karşı karşıyayız.Her an yeni fikirlerin filizlendiği bu dönemde, eğitim sistemimiz için millî bir mefkûre oluşturabilmek için fikirlerin buluşlara, buluşların üretime, üretimin refaha dönüşümüne ihtiyacımız var.Bunun için önce asrımızın ihtiyaçlarını doğru okumak, bunları eğitim sürecine entegreetmek, ortak akıl ve iş birliği içinde hareket kabiliyeti kazanmamız gerekiyor.Bakanlığımız öncülüğünde başlattığımız ve İzmir’de 33 okulumuzda hayata geçirdiğimiz ‘Liselerde Bilim Uygulamaları Programı’nıçok daha fazla kurumumuzda uygulamaya koyacağız.’

Gün boyu süren il sergisinde stantların gezilmesinin ardından program, Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi folklor ekibi ve Balçova Anadolu Lisesi zeybek gösterisi ile devam etti. Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi, Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi ve Çiğli Fen Lisesi’nin sunduğu müzik dinletisi ise davetlilerden büyük alkış aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen liselerde bilim uygulamaları programı, fen liseleri ve merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu liselerinde uygulanıyor. Uygulanan programla, öğrencilerin girişimci, yenilikçi, dil becerisi yüksek, sistematik düşünebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven sahibi mutlu bireyler olarak yetişmesine ortam sağlamak ve öğrencilerde; bilimsel toplantılar yoluyla kendini ifade etme, sunum yapma gibi akademik alanlara yönelik çalışmalara alt yapı oluşturabilecek becerilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İzmir’den 7 fen lisesi ve 26 merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu lisesi olmak üzere toplam 33 okulun çalışmalarının sunulduğu il sergisinde, kimya deney laboratuvarı, akıl ve zekâ oyunları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü materyal geliştirme ve İzmir bilim olimpiyatları olmak üzere 38 stantta yapılan çalışmalar sergileniyor.
Konak Saat Kulesi Atatürk Meydanı’nda gerçekleşen liselerde bilim uygulamaları il sergisinde; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen temalar çerçevesinde İzmir genelinde yürütülen algoritma, mantıksal tasarım, biyoçeşitlilik, atık yönetimi, ekolojik denge, sürdürülebilirlik, tarım ve orman, yapay zeka, alternatif enerji kaynakları, tasarım odaklı düşünme, değerler ve Anadolu irfanı, girişimcilik ve sosyal inovasyon gibi birçok çalışma sergileniyor.

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