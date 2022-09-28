Erkan Kolçak Köstendil klarnetiyle yeteneğini konuşturdu!

Zor rollerin ve güçlü karakterlerin oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil, “Bandırma Füze Kulübü” filmindeki Çingen Necati rolü için çıtayı yine en yükseğe taşıdı. Sanatçı bu kez filmin hazırlık aşamasında beş hafta boyunca klarnet dersleri aldı.İSTANBUL (İGFA) - Dahil olduğu her projede sınırları zorlayıp, kendini aşmayı tercih eden Erkan Kolçak Köstendil, gerçek olaylardan esinlenen “Bandırma Füze Kulübü”nde de bu kuralını bozmadı.

Filmde, hayallerini gerçekleştirip uzaya füze göndermek için canla başla çalışan bir avuç gence aydınlık yüreği, en saf duygularıyla canı gönülden destek olan okul hademesi Çingen Necati rolünü üstlenen usta aktör, çekimler öncesi zorlu bir hazırlık süreciyle rolüne çalıştı

Tarihimizde altın harflerle yer alan ama günümüzde unutulan konusu kadar müzikleriyle de iddialı olan “Bandırma Füze Kulübü”nde, 1957 yılının imkanlarında önüne engeller konan, başaracaklarına inanmayıp, “Otur oturduğun yerde icat çıkarma” diyen herkese inat Mehmet Günenç Lisesi öğrencileri Bandırma Füze Kulübü adını verdikleri bir kulüp kurar. Bu idealist liseli gençlerin en büyük destekçisi de öğretmenleri kadar, gündüz okulda hademelik yapıp akşam düğünlerde, özel günlerde klarnet çalan “Çingen Necati”dir.

https://youtu.be/n7zJLTiUij4

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL: “NE MUTLU HAYAL KURANLARA”

Filmdeki rolüyle ilgili olarak Erkan Kolçak Köstendil, film öncesinde Şükrü Tırkış Hoca’dan klarnet dersleri aldığını belirterek, "Kendisi sette de beni yalnız bırakmadığı için sahneleri beraber tamamlama şansımız oldu, o sebepten çok zorlandığımı söyleyemem. Bandırma Füze Kulübü bir hayalin peşinden giden gençlerin hikayesini anlatıyor. Bir yerde bir hayal varsa orada bir hikaye vardır. Ne mutlu hayal kuranlara…” diye konuştu.

Alina Boz, Deniz Can Aktaş'ın yanı sıra Ahmet Saraçoğlu ve Altan Erkekli gibi birbirinden değerli oyuncuların yer aldığı film, 21 Ekim'de vizyona girecek.