Derince'de 10 bin fidana hayat verildi

Türkiye’nin lider ambalajlı su markası Erikli, gezegenin geleceği için kalıcı bir fayda yaratmak amacıyla Ege Orman Vakfı iş birliği ile 10 bin fidanlık “Erikli Hatıra Ormanı”na hayat verdi.KOCAELİ (İGFA) - Erikli, ülkenin yeşil mirasına 10 bin fidanla katkı sundu.

Migros ortaklığında 1-14 Ocak tarihlerinde Erikli ürünlerinin satışından elde edilen geliri, İzmit’in Derince ilçesinde “Erikli Hatıra Ormanı”na dönüştürdü.

Ege Orman Vakfı iş birliği ile dikilen 10 bin fidan ile yaklaşık 4 bin 110 ton CO2 karbon emisyonu denkleştirilirken oluşturulan ormandaki Nestlé Waters Türkiye Genel Müdürü Fausto Tazzi ve Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Nestlé Waters Türkiye çalışanları ile Ege Orman Vakfı’nın temsilcileri de katıldı.

Törende konuşan Nestlé Waters Türkiye Genel Müdürü Fausto Tazzi, kalıcı fayda oluşturma anlayışının Nestlé Waters’ın doğasında var olduğuna vurgu yaptı.

Erikli öncülüğünde hem Türkiye’nin, hem de gezegenimizin geleceğinde kalıcı bir iz bırakacak fidanlığa hayat verdiklerini kaydeden Tazzi, amaçlarının ağaçlandırma faaliyetleriyle ekolojik düzenin korunmasına, tüm canlıların hayatlarının iyileştirilmesine destek olmak olduğunu söyledi. Tazzi, "Binlerce yıl boyunca gezegene ve insana nefes verecek, ekosistemin dengesini koruyacak, gelecek kuşakların suya erişiminde pozitif katkı sağlayacak bu fidanlık, yüz binlerce yaşam için fayda üretebilir. Bugün burada diktiğimiz her bir fidanın, Türkiye’nin yarınları, suyun geleceği ve gezegenimiz için iyiliğe dönüşmesini dilerim” diye konuştu.

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk ise, 29 yıl önce çıktıkları yolda Nestlé Waters gibi doğa dostu kurum ve bireylerin destekleri ile tüm Türkiye’de 88 bin dekar alanda 14 milyon fidan dikmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.