Başkan Zeyrek, “Yalınayak yürüyen çocukların sorumlulukları omuzlarımda”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Alaşehir’de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Her hafta ilçe ziyareti yapacaklarını ve vatandaşların sorunlarını birebir dinleyeceklerini belirten Başkan Zeyrek, “Selendi’nin, Soma’nın dağ köyünde yalınayak dolaşan çocukların hakkı olduğunu, onların vebalinin üstümde olduğunu bilerek her imzayı imza atıyor ve her kuruşun da peşinden koşuyorum. Ben kendim için hiçbir zaman hiçbir şey istemeyeceğim ama Manisa için Alaşehir için çok şey isteyeceğim” dedi.MANİSA (İGFA) - Her hafta bir ilçe ziyareti yapacağı sözünün ardından ilçe ziyaretlerine Alaşehir ile başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ilçede mahalle muhtarlarıyla buluştu. Alaşehir Kongresi Sosyal Tesisi’nde düzenlenen toplantıya Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, meclis üyeleri, Büyükşehir ve MASKİ sorumluları ve muhtarlar katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Bazı sorunlarımız var. Bunlardan biri de Avşar Barajı’nın suları taşıdığı boruların değişmesi. Bunların yenilenmesi gerekiyor. 7500 tonluk bir depomuz olacak bundan sonra elektrik ve su kesintilerinden Alaşehir’imiz zarar görmeyecek. Alttaki depodan üstteki depoya su basmasını beklemeden ana depodan su alacağımız için artık su sıkıntısı yaşamayacağız. Akılcı yöntemlerle Alaşehir’in sorunları çözülmüş oluyor. Ulaşım ve yol problemlerimiz var. Projelerimiz çok. Üzerimizdeki yükün ağırlığının farkındayız. Muhtarlarımız belediye ile ilgili bağlarını kesmesinler kapılarımız onlara her zaman açık” dedi.

“TEK ORTAK NOKTAMIZ, SORUNLARI ÇÖZÜLMÜŞ ALAŞEHİR VE MANİSA” Başkan Öküzcüoğlu’na ve muhtarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de, “31 Mart seçimleri bitti, artık hizmet yapma zamanı. 14 ilçeyi kazandık artık Büyükşehir, küçük şehir, küçük ilçe kavramı yok. Hizmet geldi gelmedi tartışmalarına son veriyoruz. Artık ortak isteğimiz var yaşanılabilir bir Alaşehir. Sorunları çözülmüş Alaşehir ve Manisa tek ortak noktamız. Ahmet Başkanım Büyükşehir’in yokluğunu neredeyse hissettirmeden Alaşehir için tüm gücüyle çalıştı. Sizlere hizmet getirmek için çok çaba sarf etti ve bu da seçimlerde sizlerin ve Alaşehir’deki vatandaşlarımızın desteğini gördü. Artık yanında Büyükşehir Belediyesi gücü var. Yapacağımız hizmetler daha da çok artacak. Örnek olarak Salihli’de üretilen kilit parke taşlarından Alaşehir geçtiğimiz beş yıl boyunca 1 metrekare bile almadı. Ama bugün itibari ile her ay 5000 metrekare kilit parke taşı Büyükşehir Belediyemizden Alaşehir Belediyemize veriliyor” dedi.

“SU, SORUN OLMAKTAN KALKACAK” Avşar Barajı’ndan kaynaklı sorunun çözümü noktasında yapılacak çalışmadan da söz eden Başkan Zeyrek, “Yeni yapacağımız 17 kilometrelik bir isale hattı ile birlikte Alaşehir’in su sorununa artık son vereceğiz. Bu yazımız belki biraz meşakkatli geçecek. Çünkü bunun bir yapım işi var, yapım süresi var. Ama bu yazımızı atlattıktan sonra Alaşehir’de artık su, sorun olmaktan kalkacak. Ulaşımla ilgili sorunlarımız var. Manisa’daki bütün kooperatiflerle geçen hafta toplantı yaptık. İstanbul’un uyguladığı bir sistem vardı, kilometre başına biz onlara para ödeyeceğiz. Kilometre başına para ödediğimizde, tüm mahallelere gidecekler. Tek isteğimiz, şoförlerimiz güler yüzlü olsun, vatandaşlarımıza hoş geldin desin bizi orada temsil etsin ve kaliteli hizmeti sunsun. Vatandaşlarımız duraklarda beklemesin, şoförlerimiz para kazansın. Vatandaşım da ulaşımda sorun yaşamadığında benden mutlusu yok” diye konuştu.

“SUDA İNDİRİM VE KARTLI SAYAÇ ZORUNLULUĞUNA SON SÖZÜMÜZÜ TUTTUK” İlk 2 ton su 1 TL ve kartlı sayaç zorunluluğuna son sözünü tutmuş olmaktan duyduğu mutluluğu da ifade eden Başkan zeyrek, “Su ücret konusunda bir sözümüz vardı. Dedik ki, ilk 2 ton su 1 TL olacak; sonraki kademelerde de yüzde 30 indirim uygulayacağız ve kartlı sayaç zorunluluğuna artık son vereceğiz. “Yapamazsın” diyenler oldu. “Atma” diyenler oldu ama biz bunu yapacağımızı biliyorduk. Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve mecliste bulunan burada da aramızda bulunan tüm arkadaşlarımızın oylarıyla Manisa’da artık ilk 2 ton su 1 TL; sonraki kademelerde de yüzde 30 indirimi uygulamaya 1 Mayıs itibari ile başladık. 1 Mayıs’tan sonra su yükleyen vatandaşlarımız diyor ki, “geçen aydan bu aya 100 TL - 150 TL az su parası ödedim. Bu parayla çoluğuma çocuğuma ben gidip hediye alacağım. Bu hediyeyi de diyeceğim ki Ferdi Başkan’dan geldi.” Bu en büyük mutluluktur” ifadelerini kullandı.

KIRSAL KALKINMAYA YÖNELİK PROJELERİNİ ANLATTI Konuşmasında üreticilere yönelik çalışmalardan da bahseden Başkan Zeyrek, “Kesinlikle bu köy yollarını bir çözüme kavuşturacağız ve çiftçimizin, üreticimizin devamlı yanında olacağız. Şu anda halihazırda sulama kooperatiflerine borudur, vanadır bu tip destekleri Manisa Büyükşehir Belediyesi veriyor. Bununla da yetinmeyip şu anda üzerinde çalışıyoruz sulama kooperatiflerine güneş enerji sistemlerini kurarak artık kooperatiflerdeki elektrik parasını da tarihe gönderme gibi bir hayalim ve projem var. Bunu da sağladığımızda artık sondajdan aldığımız suyun elektriği de 0 TL olduğunda ürünlerimize yansıyacak ve bu üretilen ürünler pazarda daha ucuza çekecek. Burada iki tane kazanç var. Bir, çiftçimiz kazanacak; iki, o ürünlerle pazarda ucuzlayan fiyatlarla kişiler evine belki 1 kilo üzümü daha fazla götürecekler. Bunu ortaya koyacak bir belediye başkanı anlayışında olmak bana en büyük mutluluk olacak” diye konuştu.

“BEN MANİSA AŞIĞI OLAN BİR İNSANIM” Muhtarlarla toplantıları sık sık yapacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Zeyrek, “Ben bugün aslında sizleri dinlemeye geldim. Sorunlarımız çok biliyorum. Bu sorunlarınızı bize yazın, biz bu sorunları masaya yatıralım. Bir dahaki geldiğimizde bu sorunların hangileri çözülmüş, hangileri çözüme ulaştırılmış veya bu sorunlarla ilgili nasıl projeler olmuş burada yine paylaşalım. Ben Alaşehir’de ortak aklı oluşturacağım. Sizin köyünüzdeki, mahallenizdeki sorunları sizden daha iyi bilen kimse olmaz. Siz bu sorunları paylaşın, biz Ahmet Başkanla birlikte el ele verelim, burada koordinatörümüz, MASKİ müdürümüzü alalım ve bunları masaya yatıralım. Yine bu masanın çevresinde sizler de olun, bu sorunları tek tek çözelim. Biz, sizden habersiz, sizin onayınız olmadan hiçbir yatırım yapmayacağız. Ben, sizlerin bana ilettiğiniz sorunları değerlendireceğim ve köylerimizin öncelikle en önemli sorunlarını çözerek bu işe başlayacağım. Eminim ki siz Alaşehir’i çok seviyorsunuz. İnanın ki ben de Manisa’mı çok seviyorum, ben Manisa aşığı olan bir insanım” dedi.

Beş yıl boyunca çok güzel belediye başkanlığı yapacağız. Beş yıl sonra devam deriz, tamam deriz o bugünün sorunu değil. Onu 5 yıl sonra konuşacağız ama beş yıl içerisinde veya koltuktan indiğimiz zaman ben şunu istiyorum: kimi başkanlar oldu Manisa’da Alaşehir’de koltuktan indikten sonra hala başkanım diye kendisine inanılıyor. Kimi başkanlar oldu başkanlık bittikten sonra Alaşehir’de bile oturamadı, Manisa’da bile oturamayıp İzmir’e taşındı. Ben koltuğu devrettikten sonra Manisa’da yaşamak, yaşlanmak ve Manisa’da vefat etmek istiyorum. Ben yaptığım hizmetlerle alnı açık, göğsüm kabarık bir şekilde çocuklarımın elinden tutup yaptığım hizmetleri onlara anlatmak istiyorum. Ben devletimin belediyeye gönderdiği sizlere hizmet etmek için gönderdiği delikli 1 kuruşun bile peşinden koşacağım. Ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz! Attığım her imzada Selendi’nin, Soma’nın dağ köyünde yalınayak dolaşan çocukların hakkı olduğunu, onların vebali benim üstümde olduğunu bilerek her imzayı imza atıyor ve her kuruşun da peşinden koşuyorum. 5 yıl boyunca da bu iş böyle devam edecek. Çünkü ben kendim için hiçbir zaman hiçbir şey istemeyeceğim ama Manisa için Alaşehir için çok şey isteyeceğim. Tek kavgamız Manisa olsun, tek kavgamız Alaşehir olsun, tek kavgamız hizmet olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından muhtarların talepleri dinlendi, soruları cevaplandırıldı.