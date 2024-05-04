Nevşehir Belediye Meclisi toplandı

Nevşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Meclis Başkan Vekili Hasan Hüseyin Berber başkanlığında yapıldı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereği, gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda bir araya geldi. Meclis Başkan Vekili Hasan Hüseyin Berber’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Ahmet Çöler katıldı.

Boş kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesi ile başlayan toplantı da daha sonra Çiftçi Malları Koruma Murakebe Heyeti ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyeleri için seçim yapıldı.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu, Gelir Tarife Değişikliği, İmar Plan Tadilatları, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi ile süren toplantıda ayrıca Nevşehir Belediyesi’nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek oylandı.