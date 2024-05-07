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Başkan Aras: “İçme suyu için projelerimiz hazır”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Muğla İl Su Kurulu Toplantısına katıldı Toplantıda konuşan Aras, İl genelinde su kayıp kaçağının azaltılması, denizden su arıtma, arıtılan suyun geri dönüşümü ve Bodrum’da ki hatların yenilenmesi konularında projelerinin hazır olduğunu söyledi

GÜNDEM 07.05.2024, 16:31
Başkan Aras: “İçme suyu için projelerimiz hazır”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Muğla İl Su Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Aras, İl genelinde su kayıp kaçağının azaltılması, denizden su arıtma, arıtılan suyun geri dönüşümü ve Bodrum’da ki hatların yenilenmesi konularında projelerinin hazır olduğunu söyledi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘İl Su Kurulu Toplantısı’ düzenlendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen organizasyonun başkanlığını Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık yaptı. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yanı sıra, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman,  DSİ, MUSKİ, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantıda  Muğla’nın su durumu, tarımsal sulama, madencilik ve jeotermal faaliyetler, kuraklık ve taşkın yönetimi gibi konular ele alındı. Bu konular hakkında ilgili kurumlar tarafından sunumlar yapılırken ortak çalışma ve su yönetimi konusunda daha hassas olunması ile ilgili görüş alış verişi yapıldı.

ARAS, BİRLİKTE ÇALIŞMA VURGUSU YAPTI

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, il genelinde en büyük sorunların su kayıp kaçağının olduğunu vurgulayarak, özellikle Bodrum’da ki içme suyu probleminin bir an önce çözülmesi için gerekli projeleri hazırladıklarını ve ilgili kurumlardan da destek beklediklerini söyledi. Aras, “Bizim İl genelinde en büyük sorunumuz %35’leri bulan kayıp kaçak konusudur. Bu nedenle ciddi bir iyileştirme yapmak zorundayız. Kayıp kaçağın ortadan kaldırılması için her türlü yatırıma hazırız. Bununla ilgili Avrupa Kalkınma Bankası ile de görüştük. Gerekli krediyi bize sağlamaya hazırlar. Burada izin süreçlerinde sizlerden destek istiyoruz. Kasım ayından itibaren Bodrum’da ki CTP hatların da değişimine başlıyoruz. İlk olarak 13 kilometrelik bir alan var. Eğer herhangi bir İller Bankası veya yurtdışı kaynağından yararlanamazsak bu hatların değişimine kendi kaynaklarımızla başlayacağız. Arıtılmış suyun geri kullanımı ile ilgili de projelerimiz var. Denizden arıtma projelerimizde hazır. Özellikle ÇED süreçleri ile ilgili izin süreçlerini hızlandırıp bizde hızlıca bu projelerin yapımına başlamak istiyoruz. Hep birlikte çalışıp İlimizin su sorunlarına çözüm üretmek istiyoruz” dedi.

 

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık toplantıda yapılacak sunumlar ve tartışılacak konular hakkında bilgi verdi. Akbıyık konuşmasında, dünyanın büyük bir içme ve sulama suyu krizine doğru gittiğini vurgularken suyun tasarrufu ve bilinçli kullanılması konusunun çok büyük önem arz ettiğini söyledi.

Su yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan ise Muğla’nın su eksiklerini giderilmesi için hazırladıkları önerileri paylaşarak kentin su durumu ile ilgili açıklamalar yaptı.

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