Son Dakika

Dikkat! Eşinizin cebinden izinsiz para almak boşanma sebebi

Son 20 yılda Türkiye’de boşanma davalarında yüzde 60’lık bir artış gözlemleniyor Yakın zamanda Yargıtay 2 Hukuk Dairesi, şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası açan kocanın başvurusunu, “cebimden habersiz para aldı” gerekçesi ile onayladı

GÜNDEM 07.05.2024, 16:13
Dikkat! Eşinizin cebinden izinsiz para almak boşanma sebebi

Son 20 yılda Türkiye’de boşanma davalarında yüzde 60’lık bir artış gözlemleniyor. Yakın zamanda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası açan kocanın başvurusunu, “cebimden habersiz para aldı” gerekçesi ile onayladı.Emine Pınar TURAN KAHRAMAN / HERKES DUYSUN 

BURSA (İGFA) - Son yıllarda artan boşanma davalarının sebeplerine, aile mahkemesinin emsal kararı ile bir yenisi daha eklendi. Aile mahkemesi geçtiğimiz haftalarda, “cebimden habersiz para aldı” gerekçesiyle eşine dava açan kocanın sebebini haklı buldu ve çiftin boşanmasına karar verdi. Aile mahkemesinin söz konusu kararını Avukat Barış Aslan Herkes Duysun için değerlendirdi.

“EŞİNİN CEBİNDEN İZİNSİZ PARA ALMAK ARTIK BOŞANMA SEBEBİ”

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin, maddi istekleri bitmediği ve cebinden habersiz para aldığı gerekçesiyle eşine karşı boşanma davası açan kocayı haklı bularak, boşanmaları yönünde karar veren yerel mahkemenin kararını kısmen onayladığını kaydeden Avukat Barış Aslan, “Yargıtay bu durumun evlilik birliğinin temelden sarsıldığını ve bu durumu boşanma sebebi olarak kabul etmektedir.”  dedi.

Avukat Aslan ayrıca, “Yerel mahkemeler, eşinin cebinden habersiz bir şekilde para alan bireyleri, dava sürecinde herhangi bir psikolojik rahatsızlığı bulunup bulunmadığı konusunda uzman doktor muayenesine tâbi tutmaktadır. Alınan uzman raporu sonucunda bireylerde herhangi bir hastalık bulunmadığı takdirde mahkemeler tarafından boşanma kararı verilebilmektedir.” ifadelerini kullandı.

“GÜVEN AYNA GİBİDİR, BİR KERE KIRILDI MI HEP ÇİZİK GÖSTERİR”

Günümüz ilişkilerinde en önemli parametrelerin güven ve sadakat olduğunu belirten Aslan, “İkili ilişkilerde en önemli unsurun güven olduğu düşünüldüğü takdirde eşinin cebinden izinsiz para alan eşi kusurlu kabul eden yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı son derece doğru bulmaktayız. Ömer Hayyam'ın dediği gibi: Güven ayna gibidir. Bir kere kırıldı mı hep çizik gösterir. Bu nedenle aile kurmaya niyetlenen bireylerin güven sarsıcı eylemlerinden uzak durması, sağlıklı bir ilişki yürütme açısından bilhassa önemli ve dikkat edilmesi gereken bir husustur.” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17