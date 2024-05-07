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Bisiklet şehri Konya'ya yakışacak bir park daha

Konya'da şehri imar ederken yeşil dokuyu da ihmal etmeyen Selçuklu Belediyesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde yapımına devam ettiği Yelda Parkı’nda çalışmalarını da sürdürüyor

YAŞAM 07.05.2024, 18:28
Bisiklet şehri Konya'ya yakışacak bir park daha

Konya'da şehri imar ederken yeşil dokuyu da ihmal etmeyen Selçuklu Belediyesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde yapımına devam ettiği Yelda Parkı’nda çalışmalarını da sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde yerel belediyenin Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğü Yelda Park’ta çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

227 bin metrekare alana sahip ve  İçersinde barındırdığı spor kompleksleri,oyun alanları,  bisiklet yolu, yeşil alanı ve yürüyüş yolu gibi pek çok donatıyla Selçuklu’nun modern parklarından bir tanesi olacak. Birinci ve ikinci etapları tamamlanan Yelda Park’ta 3.etapta çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Projenin 4. ve 5. etapları da tamamlandıktan sonra Selçuklu büyük ve yeşil bir parka daha kavuşmuş olacak.

Selçuklu’da her yaştan ilçe sakinini konforunu düşünerek yeni yatırımlara imza attıklarını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde Yelda Koruluğu olarak bilinen ve  227 bin 473 metrekareyi kapsayan büyük bir alanda revizyon çalışması yürüttüklerini söyledi. Parkın tamamlandığında ailelerin yeşil doku içinde hoşça vakit geçirebilecekleri bisiklet, yürüyüş ve koşu yollarının da içinde yer alacağı güzel bir park alanını daha ilçemize kazandırmış olacaklarını belirten Pekyatırmacı, "Parkımızın en önemli özelliklerinden biri de  Bisiklet şehri olan Konyamızda 6 .1 kilometre uzunluğunda park bünyesinde yer alan  en büyük bisiklet yolunun  olması. 1. ve 2.  etabını tamamladığımız parkımızın 3.etabında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Parkımızın son etapları olan 4. ve 5. etaplarımızı da hızlı bir şekilde tamamlayıp hizmete kazandıracağız.  Modern ve doğa ile iç içe olacak bu yaşam alanında her yaştan hemşehrimiz günün stresini atarak aileleriyle kaliteli vakit geçirebilecek.  Ben ilçe sakinlerimizin bu yeni ve modern parkı  seveceğini ümit ediyor, ekip arkadaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

PARK İÇERİSİNDE NELER OLACAK?

Şehre ve sakinlerine nefes aldıracak yeni bir mekan olacak Yelda Park 227 bin 473 metrekare alan üzerinde yer alıyor. Birçok detayın ve farklı yaş gruplarının faydalanacağı tüm detayların düşünüldüğü park  tamamlandığında 6 bin 186 metre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu, 18 bin 905 metrekare yeşil alan, 2 adet basketbol, 2 adet futbol, 2 adet tenis sahası,fitness alanı, 2 adet çiçek bahçesi, 6 adet çocuk oyun alanı, 1 adet mescit 2 adet survivor alanı ve 9 adet masa tenisi olacak.  

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