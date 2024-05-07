Gebze'de 'sıfır atık' farkındalığı

Gebze Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Dünya Sıfır Atık Günü vesilesiyle bir farkındalık etkinliği düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) -Gebze Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Dünya Sıfır Atık Günü vesilesiyle bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Gebze Belediyesi, 2024 yerel seçimler nedeniyle kutlamaları ertelenen Dünya Sıfır Atık Günü’nü düzenlenen etkinlikle kutladı.

Cumaköy Mesire alanında düzenlenen program Mehmet Alp Tiryakioğlu, Sultan Ayhan ve Şehit Polat Özbek ilkokullarından 140 öğrenci katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya ve meclis üyeleri de katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Sevgili çocuklar, çöplerimizi çöpe atarak çevremizi daha kolay şekilde temiz tutabiliriz. Sizler geleceğin yetişkinleri olacaksınız. Doğanın geleceğini korumak sizlerin elinde. Doğayı ve çevremizi temiz tutma sorumluluğunu şimdiden almalıyız ki gelecekte işlerimiz daha kolay olsun” ifadelerini kullandı.