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Akaryakıtta pompaya yansıyacak çifte indirim!
Hem benzin, hem de motorin fiyatlarının bu gece yarısından itibaren değişmesi bekleniyor
GÜNDEM 07.05.2024, 18:19
Hem benzin, hem de motorin fiyatlarının bu gece yarısından itibaren değişmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıta indirim geleceği ve indirimin 1,5 TL civarında olacağı sektör temsilcileri tarafından daha önce açıklanmıştı.
Söz konusu rakam bugün belli oldu.
Alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde akaryakıt gruplarından benzine 1,37 TL, motorine ise 1,24 TL indirim bekleniyor.
Şu anda benzinin litre fiyatı ortalama 43,90 TL, motorinin ise 41,35 TL, otogazın litresi için 20,95 TL.
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