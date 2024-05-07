Başkan Çiftçi, miniklerin heyecanına ortak oldu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Mehmet Akif İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği Okuma Bayramı’na katıldı. Renkli görüntülere sahne olan programda konuşan Çiftçi, “Çocuklarımızı el birliği ile geleceğe hazırlayacağız” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Eğitime büyük önem veren ve bu noktada Çayırova Belediyesi’nin tüm imkanlarını ilçedeki çocukların ve gençlerin eğitimi için seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Mehmet Akif İlkokulu’nda gerçekleştirilen Okuma Bayramı’na katılım sağladı. Okulun konferans salonunda birinci sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri büyük beğeni kazandı ve renkli görüntülere sahne oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştiren Çiftçi, şunları dile getirdi;

“ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Bugün anlamlı bir gün. Çocuklarımız yaklaşık 7-8 ay önce bu serüvene başladılar. Başta okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz yavrularımızın en güzel şekliyle geleceğe hazırlanmasında çok önemli bir başlangıç yaptılar. Bugün çocuklarımız eğitim-öğretim hayatlarının son gününe kadar ihtiyaç duydukları okumanın tescilini yaptılar. Ben kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Okul yöneticilerimize, müdür yardımcılarımıza ve müdürümüze de çok teşekkür ediyorum.Yavrularımız güzel bir program hazırladı, bunu hep birlikte izleyeceğiz ve mutlu olacağız. Bizim okumaktan başka, çocuklarımızın en güzel şekliyle geleceğe hazırlanmasına destek olmaktan başka çaremiz yok. En güzel dost da kitaptır. Çocuklarımızı da bu bilinçle, belediye olarak okullarımızla yapacağımız çalışmalarla el birliği ile geleceğe hazırlayacağız.” Konuşmaların ardından minik çocukların gösterileri ilgiyle takip edildi ve program sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.