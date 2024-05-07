Sevil Sevil emin adımlarla ilerliyor

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de düzenlenen Uluslararası Başarı Ödül töreninde ünlüler firmalar ve medya mensupları ödüllerini aldı. Kariyerinde bir çok ödül alan Sevil Sevil' de ödül alan isimlerden birisi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Ödül töreninde çok paylaşılan Kadın şarkısı ile "Yılın Çıkış yapan parçası " ödülüne layık görülen Sevil Sevil, " Bana bu ödülü layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum.Gecede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum güzel bir gece yarattıkları için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.Yeni ödüller için daha fazla çalışmam gerektiğinin farkındayım daha da çok çabalayacağım. Bugün çok mutluyum gururluyum tüm candan öte dostlarla bir arada olmanım ve aynı platformlarda ödül almanın gururunu yaşıyorum." dedi.

Sevil Sevil, Gecede Şıklığı ile çok konuşuldu.Ödül gecesinde ödül alanlar arasında Azra Görgün Kaynarkan "Pembe Düşler" şarkısıyla ödül aldı.Geceye Paris'ten gelen Hazal'da ödül gecesinde ödülünü sunucuların elinden aldı. Astrolog Emine Tonguç ödülünü aldı. Ünlülerin makyaj kuaförü Gül hanım ödülünü aldı Sevil sevil "Bugün çok mutluyum gururluyum tüm candan öte dostlarla bir arada olmanım ve aynı platformlarda ödül almanın gururunu yaşıyorum" dedi.