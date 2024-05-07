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İzmit'te Hıdırellez sevinci üçüncü gününde

GÜNDEM 07.05.2024, 17:49
İzmit'te Hıdırellez sevinci üçüncü gününde

İzmit Belediyesinin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Hıdırellez Şenlikleri üçüncü gününde Balören Köyü’nde büyük bir coşkuyla devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri bugün Balören Köyü’nde devam etti.  Müzik dinletileri, semah töreni, konser ve lokma dağıtımının gerçekleştiği programa Balören ve çevre köy halkı yoğun ilgi gösterdi. 

HÜRRİYET, “CANLARA SELAM OLSUN”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Güç için, para için boyun eğen Hınzır Paşa’nın değil, ‘dönen dönsün ben dönmezem yolumdan’ diyen Pir Sultan’ın yoldaşlarına selam olsun. En-el hak dediği için derisi yüzülen Hallac-ı Mansur’un yarenlerine selam olsun. Zalimin zulüm ettiği her yerde mazlumun yanında taraf olan hüseyni duruş gösteren siz canlara selam olsun. Aklı, ilmi, irfanı ve bilimi yolumuza ışık tutan Hacı Bektaş Veli’nin canlarına selam olsun. 

“DİLEK VE DUALARINIZ KABUL OLSUN”

6 Mayıs, Denizlerin ölüm yıl dönümüydü. Bağımsız Türkiye için idama yürüyen Denizlere, Yusuflara, Hüseyinlere selam olsun. Cumhuriyet’imizin, Kuvayi Milliye’nin, Mustafa Kemal Atatürk’ün siz değerli evlatlarına bin selam olsun. Ya Hızır sen her yerde hazır olansın. Her cana nazar olansın. Hanemiz şenlik ola, rızkımız bereketli ola. Varlığımız, dirliğimiz daim ola. Muhabbetimiz eksik olmaya. Her zorluğa Hızır yetişsin, hanelerimize bereket olsun. Dilinizdeki, yüreğinizdeki tüm dilek ve dualar bu güzel Hıdırellez bayramında kabul olsun inşallah. 

“SİZLERİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Çok kıymetli bir ekip işi ile bu organizasyonları yürütüyoruz. Emeği olan herkesten Allah razı olsun. Sizleri önemsiyoruz. Güçlü meclis, güçlü başkan, güçlü kadro diyerek yola devam ediyoruz. Sizlerin taleplerine daha hızlı cevap verebilmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz dönemde meclis çoğunluğumuz yoktu. Cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşabilmesi ve biz de hiçbir prosedüre takılmadan eşit yurttaşlık temelinde hizmet verebilmek için meclise bir teklif getirmiştik. Çoğunluğumuz yoktu ve reddedildi. 

“HAZİRAN’DA CEMEVLERİ İÇİN MECLİSE TEKLİF GETİRECEĞİZ”

Bu dönem sizlerin de destekleri ve güveniyle güçlü bir meclis yapısı oluşturmak nasip oldu. Haziran ayı meclisimizde Cemevlerimizin ibadethane statüsünde sayılması için teklifimizi getireceğiz. İnanıyoruz ki meclis üyelerimizin destekleriyle bu talebi yerine getireceğiz. Bu bir lütuf değil, bu bir hak. Geç kalınmış bir hak. Bu da bizim boynumuzun borcu. Sesiyle, nefesiyle, deyişleriyle bizlerle birlikte olan değerli semah ekiplerimize, değerli hocalarına, cemevlerinin başkan ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız. Hıdırellez Bayramımız kutlu olsun. 

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Balören Mahalle Muhtarı Ahmet Demir, “Güçlü meclis, güçlü başkan diyerek yola çıkan; 5 Mayıs Hıdırellez günü Mecidiye’de biz Alevi canlara Cemevlerinin yasal statüsünün ibadethane sayılacağının müjdesini veren Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hıdırellez’i her yıl coşkuyla kutluyoruz ve kutlamaya devam edeceğiz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi. 

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