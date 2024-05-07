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Saman nezlesine dikkat!

‘Saman nezlesi’ olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinitin, polen dönemlerinde ortaya çıktığını, hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntı gibi semptomlarla kendini gösterdiğini anlatan uzmanlar, antihistaminiklerin semptomları hafiflettiğini söyledi

SAĞLIK 07.05.2024, 18:07
Saman nezlesine dikkat!

‘Saman nezlesi’ olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinitin, polen dönemlerinde ortaya çıktığını, hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntı gibi semptomlarla kendini gösterdiğini anlatan uzmanlar, antihistaminiklerin semptomları hafiflettiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, alerjiler hakkında bilgi vererek, tedavisi konusunda da değerlendirmede bulundu.

Alerjinin, vücudun bir maddenin varlığına aşırı veya farklı bir şekilde tepki vermesi olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, “Bu tepki, immunglobulin adı verilen bir bileşenin fazlalığından kaynaklanıyor. Alerjik reaksiyonlar, genellikle burun akıntısı, cilt problemleri, solunum güçlükleri veya sindirim sorunları gibi çeşitli organları etkileyebiliyor. Örneğin, gluten alerjisi olanlar, bağırsaklarını etkileyen alerjik tepkilerle karşılaşabilirler.” dedi.

Alerjik madde vücuda girdiğinde bağışıklık sisteminin yanlışlıkla zararsız maddelere karşı tepki verdiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Rahimi, tepkinin genellikle burun mukozasında şişme, ödem ve burun tıkanıklığına yol açtığını söyledi. Evdeki halılar veya yatak takımlarındaki toz akarları alerjiye neden olabiliyor.

MEVSİMSEL ALERJİLERDE, POLENLER GİBİ DIŞ FAKTÖRLERİN ETKİSİ VAR

Tedavi konusunda da bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi,  “Alerjinin tedavisi öncelikle alerjenleri belirleyip bunlardan kaçınmayı içerir. Örneğin, kediniz varsa ve hapşırıyorsanız, kediye alerjiniz olabilir, bu yüzden kediyi uzaklaştırmak önemlidir. Ayrıca, evdeki halılar veya yatak takımlarındaki toz akarları da alerjiye neden olabilir.  Mevsimsel alerjilerde, polenler gibi dış faktörlerin etkisi vardır ve bu durumda hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntı gibi semptomlar görülür. Bu duruma mevsimsel alerjik rinit denir. Tedaviye gelince, vücut histamin salgılayarak tepki verir. Antihistaminikler histaminin etkisini azaltarak semptomları hafifletir. Kortizon ise immün sistemi baskılayarak aşırı reaksiyonları engeller. Ancak, uzun süreli kullanımında yan etkileri olabileceği için kortizon genellikle burun spreyi formunda kullanılır. Bu tedaviler semptomları azaltır ancak alerjiyi tamamen iyileştirmez” diye konuştu.

Rahimi, alerjinin tedavi edilmezse, ilerleyen durumlarda bazı hastalarda alerjik polipler oluşabildiğini, bunun da genellikle cerrahi müdahale gerektiren şişlikler olabildiğini söyledi.

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