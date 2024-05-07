Kuveyt Emiri El Sabah Başkent'te

7 yıl aradan sonra Kuveyt’ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için Ankara'ya gelen Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir El Sabah'ı karşıladı.

El Sabah ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak öğle saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na inmişti. Havalimanındaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile El Sabah, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili ve heyetler arası görüşmeler başladı.

Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah'ı Resmî Karşılama Töreni https://t.co/2CnOUoQ0Uc— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 7, 2024

Görüşmeler ardından Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni gerçekleştirilecek olup Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah onuruna resmî akşam yemeği verecek.