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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey basınla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Genel değerlendirme toplantısı’ düzenledi Bozbey, basın mensuplarına gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu

GÜNDEM 07.05.2024, 16:47
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey basınla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Genel değerlendirme toplantısı’ düzenledi. Bozbey, basın mensuplarına gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) -

#Canlı ???? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mustafa BOZBEY’in Basın Toplantısı#GülümseyenBursaİçinBizVarızBizHazırız https://t.co/Rmi2PbUhxT — Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) May 7, 2024

Genel değerlendirme toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Kestel İlçe Başkanı Hatice Doğan ve basın mensupları katılım sağladı.

Her ay, ayın ilk haftası bu toplantılarla birlikte buluşmayı, gelişmeyi ve neler yaptıklarını paylaşmayı planladıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iki gündür kamuoyunu meşgul eden "yeğenini şirketine başkan olarak atadığı" iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Bozbey, “Süreci tamamlanmamış bir konunun kamuoyuna gelmesini önemsiyorum ve gereğini yaptığımızı kamuoyunun bilmesini istiyoruz.” dedi.

"SÖZLERİMİZİ TUTUYORUZ TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mazbata töreni gecikmesi ile ilgili konuşan Başkan Bozbey, “Bunun gecikmesi bizim çalışmaya başlamamızı engelliyordu. Mazbatamızı, 5 Nisan günü aldık. 6 Nisan’da Bursa Tarihi Belediye Binası'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Resmî tatil ve bayram tatili demeksizin ekibimizle çalışmaya başladık. İşten tazminatlarını alıp çıkarılanlar, tayinlerini yaptıranları biliyoruz ve gerekeni yapacağız. Burada Mustafa Bozbey olduğu sürece Bursalının hakkı, hukuku yenmeyecek. Önce suya yüzde 25 indirim yaptık, ardından 'Dilimiz kimliğimizdir' diyerek tabelalarda beklenen kararı aldık. Yıllardır mücadelesini verdiğimiz yol kenarı otopark sorununu çözdük ve ücretsiz hale getirdik, önceki dönem borçlarını sildik. Kamuoyu taleplerini dikkate alarak spor salonu inşaatında değişiklik yapmak üzere proje çalışmalarına başladık. Üç bin yüz kişilik salonu 5 binin üzerine çıkardık. Kayapa’daki katı atık depolana tesisinini kamuoyu doğru bulmuyordu ve bu projenin çalışmalarına son vererek doğru bir yer aramaya başladık. Sözlerimizi bir bir tutuyoruz ve tutmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BORÇLARININ YÜZDE 60’I TESPİT EDİLDİ"

Bursa Büyükşehir Belediyesinin borçlarının yüzde 60’ının tespitini yapabildiklerinin altını çizen Başkan Bozbey, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri toplantılar yaptık ve raporlar aldık. Günler süren toplantılar hala devam ediyor. 15 iş günü içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesinin borçlarının yüzde 60’ının tespitini yapabildik. Önceki dönem Belediye Başkanı borcun 7.1 milyar lira olduğunu belirtmişti. Borcun 20 milyar lira olduğunu gördük. Yüzde 60 ve 70 arasında yaptığımız araştırmalara göre borç bu şekildedir. Tablonun tamamı ortaya çıkınca yine paylaşacağız." şeklinde konuştu.

"BU BORÇLAR NEREYE HARCANDI?"

"Bu borçlar nereye harcandı?" diye soran Başkan Bozbey şu ifadeleri kullandı:

“Bu para ile neler yapılabilirdi? 110 kilometre hafif raylı sistem yapılabilirdi. 2 bin 100 adet, bin metrekareden kreş yapılabilirdi. Bu tabloyu sizlerle paylaşmamızın nedeni yapılanları ortaya çıkarmak ve bundan sonra bu gibi yanlışlara kamuoyunun duyarlı olmasını sağlamak ve kimsenin bu hataları yapmamasını sağlanmaktır. Bursalıların kuşkusu olmasın. Hizmetlerde aksama yaşanmayacak. Biz çözümlerle geldik. Bu çözümlerimizi daha önce açıkladık. Tasarruf yapacağız. Belirsiz kaynaklardan fonlanan ve büyük sorunlara yol açabilecek bursları da incelemeye aldık. Gençlerimizin burslarını bugüne kadar ödedik fakat bundan sonraki süreçte yada ve yönetmeliklere uygun, gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşan bir eğitim desteği planlamasını oluşturacağız.”

“ESNAFIN KEFİLİ MUSTAFA BOZBEY'DİR”

Dağıtılan hediye çeklerinin bir çoğunun ihtiyaç sahiplerine gitmediğini ve bu çekleri incelemeye aldıklarını belirten Başkan Bozbey, “İhtiyaç sahipleri emin olsun ki, bundan sonraki süreçte hak yetini bulacak. Sosyal belediyecilik anlayışlı ile, gerçek ihtiyaç sahibi kişilere hizmet eden bir Büyükşehir Belediyesi olacak. Esnaflarımız merak etmesinler. Mutlaka paralarını son kuruşuna kadar alacaklar. Onların kefili, Mustafa Bozbey’dir. ‘Kart16’ var ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayan bu kartları incelemeye aldık. Bizim amacımız gerçek ihtiyaç sahiplerine bu destekleri sağlamaktır. Dağıtılan çeklerin bir çoğu gerçek ihtiyaç sahiplerine gitmedi.” dedi.

“BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA ‘ATATÜRK’ VE ‘30 AĞUSTOS’ KELİMELERİ KISITLANMIŞ”

Artık Bursa’da Milli bayramların özgürce ve coşkuyla kutlanacağının altını çizen Başkan Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarında 30 Ağustos ve Atatürk hakkında hiç bir yorum yapmadığını gördük. Atatürk ve 30 Ağustos kelimeleri bu hesaplarda kısıtlanmış. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bu kadarını beklemiyorduk. Bursa Büyükşehir Belediyesinin depolarında Atatürk bayrağımıza neredeyse yoktu. Bugün bu salona özgürce gelmişsek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Milli bayramlarımız artık özgürce, coşkuyla kutlanacaktır. 19 Mayıs bayramımızı coşkuyla kutlamak için tüm hemşerilerimizi Hüdavendigar Kent Parkına bekliyoruz. Bursa’nın ve Bursalının hakkını koruyacağımıza söz veriyoruz. Tecrübelerimiz ve liyakat sahibi ekibimiz ile Bursalıları gülümsetecek projelere imza atacağız.” diyerek sözlerini noktaladı.

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Bozbey, BUSKİ’de ki yolsuzluklar ile ilgili konuştu. Bozbey, göreve geldiklerinden beri yavaş yavaş her şeyi tespit ettiklerini, henüz BUSKİ’ye ulaşamadıklarını ve BUSKİ’deki olumsuzluk iddialarıyla ilgili de önümüzdeki ay basın mensupları ile paylaşacaklarını belirtti. Başkan Bozbey, “Benim için 1 lirada 1 milyarda aynı değerdedir.” dedi.

Genel Değerlendirme toplantısının ardından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Seçim öncesi yani 1 Ocak’tan itibaren 200 kişilik bir personel alımı yapıldığını söyleyen Bozbey, bunun belediyeye maliyetinin 41 milyona tekabül ettiğini belirtti.Başkan Bozbey, “Seçim öncesi verilen 500 liralık çeklerin, daire başkanlığına maliyeti 660 liradır.” dedi.Büyükşehir Belediyesinin sorunları adeta bir matruşkaya benzeten Başkan Bozbey, “Bir şeyi çözdük diyoruz, bir tane daha çıkıyor. Tam bir tane bitti diyoruz, içinden bir tane daha çıkıyor.” şeklinde konuştu.Kültürpark içinin araç girişlerini soyutlamak gerektiğininin altını çizen Başkan Bozbey, bu konunun değerlendirildiğini kaydetti.İmar, park gibi her türlü düzenlemenin engelli bireylere uygun olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Bozbey, bunun uygulanacağını söyledi.Başkan Bozbey, Basın mensubunun yönelttiği ‘Bursaspor’un geleceği’ ile ilgili soruyu “Bursaspor başkanı Sinan Bey ile önemli bir toplantı yapacağız ve bu toplantı Bursaspor’un geleceği için önemli olacak.” şeklinde cevapladı.

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