Bursa Yıldırım MTAL’den TÜBİTAK Bilim Fuarı

Bursa Yıldırım Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri iki gün sürecek Bilim Fuarı düzenledi.BURSA (İGFA) - Eğitimin yanı sıra sosyal aktivite ve projelerle de adından başarıyla söz ettiren Yıldırım MTAL, önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Okulun spor salonunda iki gün sürecek 4006 TÜBİTAK Proje Sergisi’nde 40 öğrenci,20 öğretmen danışmanlığında 20 proje üretti.

Hayatı kolaylaştıracak ve çevreyi koruyacak projeleri tanıtan öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunuyordu. Açılışa Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Akbulut, okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Yıldırım MTAL öğrencileri projeleri tek tek katılımcılara sunarken, tam not almayı da başardı.