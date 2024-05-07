Hububat ve bakliyat ihracatı 4 ayda 4 milyar dolara ulaştı

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü Türkiye geneli ocak-nisan ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 6 artışla 4 milyar dolara ulaşırken kısa adı İHBİR olan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı ise yüzde 3,3 artışla 1 milyar 222 milyon dolar olarak gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye ihracatının önemli kalemlerinden olan hububat sektörünün ihracatı artmaya devam ediyor.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) nisan ayı ve ocak-nisan dönemi ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre; İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR)’nin Nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 1,3 artışla 264 milyon dolara çıkarken; hububat sektörünün Türkiye geneli nisan ayı ihracatı ise, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 3,2 artışla 885 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün Türkiye geneli ilk dört aylık ihracatı, geçen yıla oranla yüzde 6 artışla 4 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde İHBİR’in ihracatı ise yüzde 3,3 artışla 1 milyar 222 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında, hububat sektörünün Türkiye geneli en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke sırasıyla Irak, ABD ve Cezayir olurken; İHBİR’in bünyesinde ise ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke; İran, ABD ve Irak oldu. Mal grupları olarak bakıldığında en fazla ihracat; 207,2 milyon dolarla pastacılık ürünlerinde gerçekleşirken, değirmencilik ürünleri 151 milyon dolarla ikinci sırada, diğer gıda müstahzarları ise 138,2 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

“REKABET GÜCÜMÜZÜ KAYBEDİYORUZ”

Açıklanan rakamları değerlendiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; İhracat artışındaki en büyük etkenin pazar çeşitliği olduğunu vurguladı. Özellikle kur ve enflasyondan kaynaklı rekabetçiliği kaybetmeye başladıklarını ifade eden Taycı, “Sektör olarak, ihracattaki en büyük avantajımız kaliteli ürün ve uygun fiyatlı olmamızdı. Alt sektörlerde, sadece şekerli ve kakaolu mamuller özelinde İspanya ve İtalya'nın fiyatlarıyla aynı olduğumuz yerde avantajımızı kaybederiz.” dedi.