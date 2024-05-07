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Başkan Altay: “Konya’nın güzelliklerini tanıtmakta kararlıyız”

Konya Büyükşehir Belediyesi, daha önce keşif, rota kaydı ve yön levha çalışmalarını tamamladığı Hadim, Taşkent ve Bozkır ilçelerini kapsayan 102 kilometrelik tarihi Zengibar Yürüyüş Yolu’nda ilk tanıtım yürüyüşünü gerçekleştirdi

GÜNDEM 07.05.2024, 15:50
Başkan Altay: “Konya’nın güzelliklerini tanıtmakta kararlıyız”

Konya Büyükşehir Belediyesi, daha önce keşif, rota kaydı ve yön levha çalışmalarını tamamladığı Hadim, Taşkent ve Bozkır ilçelerini kapsayan 102 kilometrelik tarihi Zengibar Yürüyüş Yolu’nda ilk tanıtım yürüyüşünü gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) -  Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan 102 kilometre uzunluğundaki tarihi Zengibar Yürüyüş Yolu’nda dört günlük ilk tanıtım yürüyüşü gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini turizme kazandırmak ve Konya’daki turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek bunlardan birinin de tarihi Zengibar Yürüyüş Yolu’nun turizme kazandırılması olduğunu söyledi.

BAŞKAN ALTAY DOĞA TUTKUNLARINI KONYA’NIN ZENGİNLİKLERİNİ YAŞAMAYA DAVET ETTİ

Bozkır’dan başlayıp Hadim ve Taşkent ilçelerinin mahallerinden geçerek Bolay Yaylası’nda sona eren 102 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolunda geçtiğimiz aylarda doğaseverlerin güvenliği için keşif, rota kaydı ve yön levhası çalışmalarını tamamladıklarını anımsatan Başkan Altay şöyle devam etti:

“Tarihte de önemli bir yere sahip bu yürüyüş rotasını turizme kazandırarak Konya’mızın saklı doğal güzelliklerini Türkiye’ye hatta dünyaya tanıtmakta kararlıyız. Bu kapsamda çalışmaları tamamlanan yolda ilk tanıtım yürüyüşünü gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 23 kulüp ve yürüyüş grubu ile 300’e yakın dağcı, tarihi Zengibar Yolu'nda 4 gün süren unutulmaz bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuk doğa ve tarih tutkunlarının bölgenin zengin doğası ve tarihi mirasıyla buluşmasını sağladı. Ben tüm doğaseverleri bu eşsiz tarihi yolu keşfetmeye ve Konya’nın zenginliklerini yaşamaya davet ediyorum. Konya turizm potansiyelini artırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DOĞASEVERLER YÜRÜYÜŞ ROTASINI KEŞFETMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin keşif, rota kaydı, yön levhaları ve düzenleme çalışmalarını tamamlamasının ardından yolun 13 kilometrelik bölümünde geçtiğimiz Aralık ayında ilk etap yürüyüşü yapılmıştı. Bu kez de 1-4 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanından 23 kulüp ve yürüyüş grubu ile 300’e yakın dağcı, yürüyüş rotasının kalan bölümünü keşfetmek için bir araya geldi.

YÜRÜYÜŞE KATILAN DOĞASEVERLER KONYA BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR ETTİ

Tarihi Zengibar Yürüyüş Yolu’nda 4 günlük yürüyüş etkinliğine katılan doğaseverler, doğayla ve tarihle iç içe olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Oluşturulan yürüyüş rotasını çok beğendiklerini kaydeden katılımcılar, organizasyon için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Antalya’dan katılan Amerikalı doğasever de “Bu coğrafyayı çok beğeniyorum; dağlar, ormanlar. Hadim, Taşkent gerçekten düşündüğümden daha güzel. İki tane antik kentten geçtik. Çok güzel bir rota olmuş. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel organize etti” görüşlerine yer verdi. 

İskenderun Dağ Sporları Kulüp Başkanı Akay Samanoğlu ise, Zengibar Yürüyüş Yolu’nu çok beğendiklerini ifade ederek, “Güzel bir parkur yapılmış. Emeği geçen tüm dostlara teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. 

TARİHİ YOLDA İLAVE PARKURLAR VE YENİ ROTALAR OLACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi daha pek çok yürüyüş rotası bulunan tarihi Zengibar Yürüyüş Yolu'nda önümüzdeki günlerde de Zengibar Yolu'nun ilave parkurlarıyla ve yeni rotaları doğaseverlerle buluşturacak. Ayrıca, butik yürüyüşler için hazırlanan Zengibar Yolu'nun Bal Rotası da yakında tanıtılacak.

YÜRÜYÜŞ ROTASI ADINI BAŞLANGIÇ NOKTASI OLAN BOZKIR’DAKİ TARİHİ ZENGİBAR KALESİ’NDEN ALIYOR

Milattan önce (M.Ö.) Roma’nın en büyük şehirlerinden biri kabul edilen İsauria şehrindeki Zengibar Kalesi’nden adını alan yürüyüş yolu Hadim, Taşkent ve Bozkır sınırlarını kapsıyor. Bilimsel raporların ışığında yön verilen Zengibar Yürüyüş Yolu güzergahında; vadiler, kanyonlar, barajlar, antik yollar, yaylalar, geçitler, antik kentler, sarnıçlar, tarihi köprüler, ormanlar, mağaralar, endemik bitkiler ve üzüm bağları yer alıyor.

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