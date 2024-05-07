Bursa Yenişehir Ziraat Odası'nda Aktaş yeniden başkan

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde olağanüstü olarak gerçekleşen Ziraat Odası seçimlerinde başkanlığa Sadi Aktaş oybirliği ile seçildi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen Olağanüstü Kongrede meclis üyelerinin oy birliğiyle başkanlığa Sadi Aktaş seçildi.

Kongre sonrası açıklama yapan Aktaş, 14 yıllık süreçte yapılan hizmetlerin ortada olduğunu belirterek, odanın üyeleri ve delegeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde olağanüstü genel kurulu gerçekleştirdiklerini söyledi. Ziraat Odası'nı hep birlikte bir marka haline getirdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, 14 bin 500 üyeyle birlikte çiftçilere güler yüzlü ve samimi bir şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Sadi Aktaş başkanlığındaki Yenişehir Ziraat Odası'nın yeni yönetimnde Ayhan Ay, Gürhan Altuğ, Ulvi Savaş, Burhan Arı, İmdat Orhan ve Enver Zengin görev aldı.