Urıel Salnaıtıs trafik kazası geçirdi

Almanya’da konser programına giderken trafik kazası geçiren Urıel Salnaıtıs yaralandı.Murat TOPÇU / ALMANYA (İGFA) - Almanya'da Stutgart istikametinden Munih yönüne giderken, otobanda karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpısan araçta sıkışan Urıel Salnaıtıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı .

Yoğun bakımda tedavisi süren Salnaıtıs'in kazası hayranları üzüntüye boğuldu. Sanatçının hayranları dualar ederek bir an önce sanatçının sahnelere dönmesini dilediklerini belirttiler.

Yakın tarihte Sezen Aksu ile anlasan Uriel Salnaıtıs sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait 13 şarkıyı seslendirmek için çalısıyordu. Salnaıtıs Kım Wald'e ait bir şarkıyı Türkçeye çevirip seslendirmeye hazırlanırken anlaşma yaptığı, Cengiz Kan’a ait Moskow şarkısını Almanca cover olarak seslendirecekti .

Uriel Salnaitis’in bir başka hobisi de özel uçaklarla uçmaktı . Frankfurt Offenbach’tan özel uçaklarla zaman zaman uçardı. Pilotluğa olan özel ilgisi ve hız tutkusu ile tanınırdı.