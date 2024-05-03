Milas'ta, latin rüzgarı esecek

Milas Belediyesi, vatandaşların kültürel ve sosyal hayatına renk katmaya yönelik açtığı kurslara bir yenisini daha ekledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde başlatılacak Latin Dansları kursu ile kursiyerler popüler dans türleri arasında yer alan Salsa ve Bachata öğrenecek.

MUĞLA (İGFA) - Fatih Keçeli eğitmenliğinde gerçekleşecek Latin Dansları kursunda her hafta pazartesi günü 19.00-20.00 saatleri arasında başlangıç, 20.00-21.00 saatleri arasında ise orta seviye Salsa ve Bachata dersi verilecek. 18 yaş ve üzeri her vatandaşın katılabileceği kurslar hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, 0 (252) 513 31 16 numaralı telefondan iletişime geçebilirler.