Başkan İmamoğlu'ndan Gaziosmanpaşa'ya tebrik ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’ye tebrik ziyaretinde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden başarıyla çıkan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’ye tebrik ziyaretinde bulundu. Bahçetepe tarafından makam odasında ağırlanan İmamoğlu, “Başkanımız inşallah çok başarılı olacak. Hem Hakan Başkanımıza hem ekibine, İlçe Başkanımıza ve burada emeği geçen bütün vatandaşlarımıza seçimde yaşanan bu başarı için teşekkür ederiz. Ama tabii esas başarı, şimdi oluşacak. O da hizmetle insanlarımızın mutlu olmasını sağlamak” dedi.

“GAZİOSMANPAŞA'DA YAPACAĞIMIZ ÇOK GÜZEL İŞLER VAR”

Bahçetepe’nin CHP Gaziosmapaşa ilçe başkanlığından geldiğini ve hizmet süreçlerinin birebir şahidi olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Çünkü birlikte çok saha gezdik, şantiye dolaştık, hizmetlerimizi ziyaret ettik. Bazen kapıları çaldık taziyelerde, o tarz buluşmalarda. Dolayısıyla Başkanımız, bu sürecin en canlı şahidi ve izleyeni. Eminim ki bu zaman diliminde de müşterek daha uyumlu, daha yüksek bir performansla, ortaya koyacağımız projeler, ihtiyaçları karşılayan çözümler, bize son derece başarılı bir dönemi nasip edecektir. Elbette Başkanım yanınızdayız. Birlikte Gaziosmanpaşa'da yapacağımız çok güzel işler var çok farklı konularda. Dayanışmamız en üst seviyede. Demokrasiye inanan insanların çözemeyeceği sorun yok. Çünkü herkesi içine katar. Biliyorum ki Gaziosmanpaşa'nın da çok yetenekli insanları var. Bu kurumun da yetenekli insanları var. Yeni insanlar da katılacaktır” şeklinde konuştu.

“39 İLÇEMİZİN TAMAMIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ”

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir icraat dönemini geçirdik burada” diyen İmamoğlu, “Şimdi onun üstüne daha fazlasını koyma konusunda da birlikte yine hazırladığımız ya da tespit ettiğimiz hususlar var. Ben çok mutluyum. Hem genç bir başkan arkadaşımız olarak hem Gaziosmanpaşa'nın çocuğu olarak, buranın bir insanı olarak, çok özenli bir dönemi bu ilçeye kazandırmanı diliyoruz. Yanındayız. Her an, her dakika başarılı olman için de iş birliği yapacağız. Bunu sadece size söylemiyoruz tabii. 39 ilçemizin tamamına söylüyoruz. Ama tabii ki yeni görev alan arkadaşlarımızın daha yüksek bir tempoda koşması gerektiğini de biliyor ve düşünüyorum. O konuda da çalışkanlıkta en çok güvendiğimiz arkadaşlarımızdan birisi olduğunu da biliyorum. Yolun açık olsun sevgili Başkanım” ifadelerini kullandı.