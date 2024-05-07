Barış Gülay’dan bol kahkahalı “Proud Mary”

Güler yüzü ve başarılarıyla dikkat çeken Ünlü Rockçı Barış Gülay katıldığı TV programında neşeli anlar yaşattı. İSTANBUL (İGFA) - Üç çocuk annesi olmasıyla ve düzgün fiziğiyle görenleri kendine hayran bırakan başarılı sanatçı, geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olarak Altın Orkide’den, başarılarından, son şarkısı “Kafanın İçinde” ve yeni projelerinden bahsetti. Kent77 ekranlarındaki Aliço’yla Var Bi’şeyler adlı programa konuk olan ünlü Rock Star Barış Gülay, programın yapımcı ve sunucusu Ali Çolakoğlu ‘nun sorması üzerine ilk gitar çalmayı ve söylediği ilk şarkıyı çok küçük yaşta babasından öğrendiğini açıkladı.

Bunun üzerine sunucu şarkıyı hatırlıyor musunuz demesiyle Rock Star Barış Gülay’ın Proud Mary adlı şarkıyı patlatması bir olunca studyoda oldukça keyifli anlar yaşandı. Orkestra isterim diye tutturan başarılı sanatçı seti kahkahaya boğdu.