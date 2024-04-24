Can Ozan ve Dolu Kadehi Ters Tut'tan heyecalandıran işbirliği
Indie müziğin Türkiye’deki önde temsilcilerinden Can Ozan ve Dolu Kadehi Ters Tut, ‘’Ölene Dek’’ adını verdikleri uzun süredir beklenen iş birliğiyle sevenleriyle buluşuyor
Indie müziğin Türkiye’deki önde temsilcilerinden Can Ozan ve Dolu Kadehi Ters Tut, ‘’Ölene Dek’’ adını verdikleri uzun süredir beklenen iş birliğiyle sevenleriyle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Müzikseverlerin merakla beklediği şarkı, Can Ozan ve Dolu Kadehi Ters Tut'un ortak imzasını ve güçlü uyumlarını yansıtıyor.
Şarkı, duygusal vokal harmonileri, sert davullar ve çarpıcı gitar melodileriyle, tutkulu bir aşkı geride bırakmanın mücadelesine sürüklüyor.
Kalp kırıklığının ardından yaşanan acıyı ve iyileşme sürecini anlatan ‘’Ölene Dek,’’ 2000’li yılların Türkiye’sinden tanıdığımız klasik tarzda hazırlanan dokunaklı bir rock şarkısı olarak öne çıkıyor.
Türkiye'nin sevilen indie müzik ikilisi Can Ozan ve Dolu Kadehi Ters Tut'un ortak çalışması ‘’Ölene Dek’’ 26 Nisan Cuma günü itibariyle tüm dijital müzik platformlarında yayında!
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|31
|42
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|31
|37
|12. Manisa FK
|31
|36
|13. Keçiörengücü
|31
|36
|14. Şanlıurfaspor
|31
|34
|15. Tuzlaspor
|31
|33
|16. Adanaspor
|31
|32
|17. Altay
|31
|15
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|31
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|34
|77
|2. Liverpool
|34
|74
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|32
|73
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|34
|66
|5. Tottenham
|32
|60
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|33
|51
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|33
|50
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|34
|48
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|32
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|34
|45
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|32
|44
|12. Wolves
|34
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|34
|42
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|34
|39
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|34
|35
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|34
|33
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|34
|26
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|34
|25
|19. Burnley
|34
|23
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|34
|17
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|P
|1. Real Madrid
|32
|81
|2. Barcelona
|32
|70
|3. Girona
|32
|68
|4. Atletico Madrid
|32
|61
|5. Athletic Bilbao
|32
|58
|6. Real Sociedad
|32
|51
|7. Real Betis
|32
|48
|8. Valencia
|32
|47
|9. Villarreal
|32
|42
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|37
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|35
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|34
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|31
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|32
|31
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|32
|25
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|32
|18
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|32
|14