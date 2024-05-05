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İstanbul Ataşehir'de de sağlık hizmetleri tek çatıda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmetleri yelpazesini genişletmeye devam ediyor

SAĞLIK 05.05.2024, 11:51
İstanbul Ataşehir'de de sağlık hizmetleri tek çatıda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmetleri yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bünyesinde 11 branş bulunduran Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerini tek çatı altında topladıİSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi’nden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılışı yapılan Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi de 14 Mart Tıp Bayramı’ndan bu yana hizmet vermeyi sürdürüyor.

 
Yenilenen ve yapımı İBB tarafından tamamlanan merkezin içerisinde SGK güvencesi ve Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki tüm İstanbullulara uzman doktorlar tarafından muayene, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği; aynı zamanda laboratuvar, radyoloji hizmetiyle diğer tıbbi hizmetlerin ücretsiz sağlandığı Darülaceze Tıp Merkezi bulunuyor.

Bünyesinde 6 bin metrekare kapalı alan, bir tanesi sedye asansörü olmak üzere iki adet asansör, konferans salonu, toplantı salonları ve 40 araçlık açık otoparkı barındıran Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi’nde; Darülaceze Tıp Merkezi’nin yanı sıra Psikoloji Destek Merkezi (PDM), Evde Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Uyum Destek Merkezi (SUDEM) birimleri de hizmet veriyor. Psikolojik Destek Merkezi’nde bireylerin problemlerinin çözülmesi, günlük yaşam kalitelerinin artırılması, bireysel gelişim ve sosyal uyumlarının sürdürülmesi amacıyla psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri verilirken; bakım ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan bireylere yönelik Evde Sağlık Hizmetleri de bulunuyor.

BEKLEME ALANI VE ÇOCUKLAR İÇİN OYUN ODALARI MEVCUT

Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi’nin giriş katında randevu alan İstanbullular için oluşturulan bekleme alanı yer alıyor. Aynı zamanda hastaların çocuklarının eğlenceli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan oyun odaları da bulunuyor.

Sağlık merkezi; faaliyet kapasitesi, sunduğu konfor, donanımlı oluşu, tedavide kullanılan araç gereçlerin yeterliliği, laboratuvar hizmetleri ve randevu sisteminin sorunsuz işleyişi sebebiyle bölge halkı ile çevre ilçelerde yer alan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Bölgede ihtiyaç duyulan birçok hizmeti tek çatı altında sağlayan merkezde, açıldığı 14 Mart tarihinden bu yana yaklaşık 7 binden fazla hastaya sağlık hizmeti verildi. İBB Darülaceze sakinleri de İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü gözetiminde ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini öncelikli olarak bu merkezde tedavi görerek karşılıyor.

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